Tandis que les joueurs rêvent encore de l’annonce d’un patch next-gen pour Red Dead Redemption 2, le studio Virtuos rêve de son côté de porter le jeu sur Nintendo Switch 2.

Il y a encore quelques années, la simple idée de pouvoir jouer à Red Dead Redemption sur une console portable comme la Nintendo Switch en aurait probablement amusé plus d’un. Et pourtant, depuis août 2023, ce rêve est finalement devenu réalité pour les joueurs, qui peuvent également en profiter dans de meilleures conditions sur Nintendo Switch 2 depuis le 2 décembre 2025. Forcément, beaucoup se demandent par conséquent si le même sort pourrait être réservé à Red Dead Redemption 2 à l’avenir, et le studio Virtuos se dit déjà prêt à y contribuer.

Virtuos veut porter Red Dead Redemption 2 sur Nintendo Switch 2

Spécialisé dans les portages, les remasters et les remakes en tout genre, Virtuos a récemment brillé auprès du public en signant des projets tels que The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, tous deux sortis l’an dernier. Autant dire, donc, que l’équipe maîtrise bien son sujet, et serait sans doute capable d’accomplir des merveilles en travaillant sur une version Nintendo Switch 2 de Red Dead Redemption 2. D’ailleurs, le directeur technique du studio ne s’en cache pas : Virtuos en rêve déjà.

« L’équipe serait ravie d’adapter GTA 5 et Red Dead Redemption 2 pour la Nintendo Switch » a en effet confié Andy Fong à l’occasion d’une interview pour Pocket Tactics. « Nous sommes nous-mêmes de grands fans et pensons que ces jeux pourraient à nouveau briller sur Switch, pour le plus grand plaisir d’encore plus de joueurs ». D’autant plus que le studio est alors loin d’être étranger au catalogue de Rockstar Games, qu’il a déjà contribué à amener sur Nintendo Switch au travers du portage de L.A. Noire sorti en 2017.

Les joueurs attendent encore un patch next-gen

Bien sûr, inutile de préciser que ceci ne reste cependant qu’un doux rêve pour le moment, et que rien ne semble être dans les tuyaux de Rockstar. En tout cas, pas à notre connaissance. Cela dit, nul doute que les joueurs seraient ravis de voir un tel projet se concrétiser un jour, même si dans l’immédiat, ils rêvent surtout de voir le studio annoncer une version « next-gen » pour le jeu sur PS5 et Xbox Series. Car Red Dead Redemption 2 a beau rester une véritable référence visuelle huit ans après sa sortie, personne ne cracherait sur une version encore plus améliorée.

En attendant que cela se produise, si tant est évidemment que cela se produise un jour, les joueurs PS5 disposant d’un abonnement au PS Plus Extra peuvent néanmoins dès maintenant se replonger dans les aventures d’Arthur Morgan, disponibles à compter d’aujourd’hui dans le catalogue du service. De quoi permettre de patienter comme il se doit jusqu’à la sortie de GTA 6, donc, et surtout faire oublier l’énième déception qui entoure le prochain titre de Rockstar, dont nous n’avons finalement eu aucune nouvelle hier encore.

Source : Pocket Tactics