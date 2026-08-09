Il aurait suffit d'une sauvegarde supprimée pour tout casser. Mais Arthur Morgan vient finalement au secours de ce couple qui aurait pu se séparer à cause de Red Dead Redemption 2.

Une mégarde peut vie conduire à la crise, ainsi que ce couple l'a lui même expérimenté après la perte de dizaines d'heures de progression sur Red Dead Redemption 2. En effet, l'homme a malencontreusement supprimé la sauvegarde de sa compagne, de quoi faire rager n'importe quel fan du western de Rockstar Games. Mais, pour se faire pardonner, le fautif a pu compter sur l'aide d'Arthur Morgan en personne.

Elle a perdu sa sauvergarde de Red Dead Redemption 2, il aurait pu la perdre elle

Quand on s'investit pleinement dans un jeu comme Red Dead Redemption 2, le pire cauchemar serait de perdre toute sa progression. Malheureusement, c'est ce qui est arrivée à une femme qui prenait visiblement très à cœur l'aventure. Particulièrement consciencieuse dans ses choix, elle pesait le pour et le contre pour prendre les décisions les plus éthiques, d'après son fiancé. Alors imaginez son désespoir quand ce dernier a malencontreusement supprimé sa sauvegarde ?

Des dizaines et des dizaines d'heures envolées d'un coup… Une terrible frustration alors qu'apparemment, sa compagne approchait de la conclusion de Red Dead Redemption 2. Sachant combien elle tenait à sa partie, il a alors redoublé d'ingéniosité pour tenter de la consoler. Et qui de mieux pour ce faire qu'Arthur Morgan en personne ? Ou, dans le cas présent, son interprète Roger Clark.

Car c'est lui-même qui raconte cette histoire atypique. Roger Clark a été sollicité par le fameux fiancé via la plateforme Cameo. Avec un message ayant pour objet « Excuse pour avoir supprimé la sauvegarde de Red Dead », il lui explique sa situation et lui demande s'il peut enregistrer un message de soutien « pour cette perte dévastatrice et lui faire savoir qu'il est désolé ». L'acteur star de Red Dead Redemption 2 a accepté, encourageant même sa communauté à envoyer des « ondes positives » pour la future épouse.

Nous n'aurons pas l'aperçu de la vidéo, mais cette anecdote nous rappelle à quel point un jeu vidéo peut avoir d'importance à nos yeux. Red Dead Redemption 2, avec son histoire poignante, authentique et prenante fait partie de ces titres qui peuvent marquer une personne durablement. On comprend donc la difficulté de la perte de la femme après s'y être autant investie. À votre avis, comment a-t-elle régit en découvrant le message de Roger Clark, alias Arthur Morgan ?

Elle a pardonné a son fiancé

Elle ne lui a pas pardonné