Voilà une histoire plutôt cocasse qui nous vient de Roger Clark, l'acteur derrière le personnage d'Arthur Morgan. La voix du cowboy le plus connu du jeu vidéo a en effet partagé un post sur son compte X, évoquant un message laissé par un fan avec une demande pour le moins originale. Un époux maladroit a eu un clic qui a coûté à sa fiancée sa sauvegarde de Red Dead Redemption 2. Et c'est l'acteur qui lui est venu en aide.

Roger Clark, l'acteur de Red Dead Redemption 2, vient en aide à cet époux maladroit

L'acteur Roger Clark s'est donc fendu il y a quelques jours d'un post sur X, relevé par le site The Gamer. Il s'agit d'une demande qui lui a été envoyée sur le site Cameo. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est ce site qui met en lien des particuliers et des comédiens pour offrir des messages vidéo personnalisés. Par exemple, vous pouvez contacter l'acteur de votre série préférée pour lui demander de « faire un coucou à votre ami dont c'est l'anniversaire ». Ou demander à l'actrice qui double votre personnage de jeu vidéo préféré « un message pour la communion du petit cousin de votre neveu ». C'est vous qui demandez, et l'acteur ou actrice qui décide ou non d'accepter. Tout cela, moyennant évidemment une compensation financière à l'achat. Plus de 134 euros par vidéo, dans le cas de Roger Clark. Du côté de Jean-Claude Van Damme par exemple, c'est plus de 592 euros.

Le comédien qui double Arthur Morgan a donc partagé un message reçu sur Cameo, intitulé « Excuse pour avoir supprimé une sauvegarde de Red Dead Redemption ». Dedans, l'utilisateur explique avoir supprimé sans faire exprès la sauvegarde de sa fiancée. Elle s'amusait beaucoup, et avait alors complété les deux tiers du jeu. L'utilisateur anonyme a alors demandé à Roger Clark : « Pourriez-vous dire quelques mots pour la soutenir dans cette terrible perte et lui faire savoir que je suis désolé ? »

Le tweet original en anglais de l'acteur Roger Clark

Roger Clark reposte cette demande en remerciant à nouveau les fans sur Cameo pour leur soutien. « J'apprécie tous les messages que je reçois là-bas, mais c'est pour les messages comme lui que je vis », explique le comédien. L'erreur est humaine. Celle-ci est terrible, mais ça peut arriver. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si Roger Clark a accepté la demande, cet époux s'est bien rattrapé. Maintenant, on a tous forcément très envie de voir le contenu de cette vidéo.

