Fresque crépusculaire au sens du détail maniaque, Red Dead Redemption 2 s’est imposé comme l’un des monuments vidéoludiques de sa génération, au point de devenir récemment le quatrième jeu le plus vendu de tous les temps. Un succès critique et commercial nourri par un monde ouvert d’une densité rare, dont certains secrets continuent encore aujourd’hui d’être découverts par les joueurs les plus patients, qui n’arrivent plus à lâcher le western de Rockstar. Un chef-d’œuvre qui pourrait s’offrir un second souffle prochainement, selon les dernières rumeurs.

Red Dead Redemption 2 bientôt à 60 fps sur consoles ?

Les rumeurs autour de RDR2 continuent. Depuis plusieurs mois, plusieurs sources réputées sérieuses se montrent formelles. Le second volet profiterait tôt ou tard du traitement offert par Rockstar à Red Dead Redemption premier du nom. Pour rappel, ce dernier avait d’abord reçu des versions natives PS4 et Nintendo Switch en 2023 légèrement améliorées, avant d’en faire de même sur les consoles de dernière génération à la fin de l’année dernière. Red Dead Redemption 2 devrait donc logiquement suivre cette trajectoire, avec de nouvelles versions susceptibles de permettre, enfin, au jeu de tourner enfin à 60 fps sur PS5 et Xbox Series, en plus de s’offrir au passage un portage sur Nintendo Switch 2. Sauf que, fidèle à sa communication minimaliste, Rockstar demeure particulièrement silencieux. De son côté, l’insider NateTheHate, généralement bien renseigné, se montre confiant : les nouvelles versions de Red Dead Redemption 2 arriveraient bel et bien cette année.

C’est en tout cas ce qu’il a de nouveau affirmé sur ses réseaux sociaux, après avoir été interrogé sur le sujet à la suite de l’absence d’annonce d’un portage Nintendo Switch 2 lors du dernier Nintendo Direct. L’insider précise ainsi que ses sources ne lui ont transmis aucune information laissant entendre que les versions améliorées de Red Dead Redemption 2 seraient repoussées à 2027. Reste désormais à savoir quand Rockstar jugera le moment opportun pour dégainer une telle annonce. Connaissant le studio américain, l’existence même de ces portages pourrait être révélée subitement sur ses réseaux sociaux, sans événement dédié ni teasing préalable.

Bande-annonce de RDR2.

A quand l'annonce ?

C’était d’ailleurs le cas, fin 2025, avec l’annonce d’un Red Dead Redemption « remasterisé » sur PS5 et Nintendo Switch 2, arrivé quelques semaines plus tard dans une indifférence relative, malgré quelques promesses techniques pourtant alléchantes (4K, 60 images par seconde, HDR). Tout laisse donc penser qu’un patch, ou de nouvelles versions, de Red Dead Redemption 2 pourraient tout aussi bien tomber sans crier gare. En attendant, il ne reste plus qu’à s’armer de patience et à sortir les pincettes de rigueur, jusqu’à une communication officielle de Rockstar. Et de nombreux joueurs n'attendent que ça.

