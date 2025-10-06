Si chaque nouveau jour qui passe nous rapproche toujours un peu plus de la sortie de GTA 6, les fans de Rockstar Games n’en oublient pas pour autant cette rumeur qui hante l’actualité depuis plusieurs mois maintenant : le retour potentiel de Red Dead Redemption 2. En effet, à l’instar de son prédécesseur, il se murmure que le hit de 2018 serait lui aussi en passe de revenir sur les consoles actuelles, avec peut-être même une version Nintendo Switch 2 à la clé. Mais la nouvelle a beau tarder à se vérifier, les indices, eux, continuent de se multiplier.

Red Dead Redemption 2 se met à jour sur PC

Ainsi, après les mystérieuses mises à jour du site de Rockstar au cours de l’été, c’est maintenant au tour de la page Steam de Red Dead Redemption 2 de procéder à une modification qui est loin d’être passée inaperçue auprès des internautes. Et pour cause, il apparaît que la firme étoilée a subitement décidé de mettre à jour la description du jeu, ce qui est un mouvement relativement inhabituel pour un titre sorti il y a maintenant sept ans. D’autant plus qu’un détail surprenant n’a pas manqué de faire tiquer les fans : la mention de Red Dead Online a été supprimée.

De fait, beaucoup en ont déduit que cela pourrait être un nouveau signe quant à l’arrivée prochaine d’une version next-gen de Red Dead Redemption 2. Une version qui pourrait cependant faire l’impasse sur le mode multijoueur qui l’accompagnait à sa sortie… sauf s’il ne s’agit que d’une omission pratique. Car si l’on se réfère à la page de l’Epic Games Store du jeu, non seulement une mise à jour y est là aussi à noter, mais en plus l’on peut constater que Red Dead Online y est toujours mentionné. En l’état, inutile de trop s’alarmer, donc.

Comme toujours dans ce genre de situation : rappelons toutefois que tout cela reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes. À ce jour, aucune version next-gen de Red Dead Redemption 2 n’a été évoquée par Rockstar, qui reste particulièrement discret sur ses futurs projets. Tellement que malgré des mois de rumeurs, celle-ci, si tant est qu’elle existe réellement, tarde toujours à pointer le bout de son nez. Cela dit, si cela devait finir par se confirmer, nul doute que cela ferait de nombreux heureux parmi les joueurs, qui auraient de quoi patienter comme il se doit en attendant GTA 6.