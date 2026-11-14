À quelques jours de la sortie de GTA 6, Red Dead Redemption 2 revient sur le devant de la scène des claques graphiques avec le support d'une technologie en vogue.

Le moddeur « BadassBaboon », déjà connu pour avoir publié un mod similaire sur un portage PC de Red Dead Redemption qui a bien pris son temps, a donc récemment dévoilé Reality Redemption 2, un mod qui intègre le Ray Tracing matériel à Red Dead Redemption 2, sept ans après sa sortie sur PC. Ce mod vise ainsi à apporter une amélioration visuelle notable au western culte de Rockstar. Si vous y jouez actuellement en rongeant votre frein jusqu'à la sortie PC de GTA 6, cela pourrait donc vous intéresser.

Qu'est-ce que le mod Reality Redemption 2 pour Red Dead Redemption 2 ?

Le mod Reality Redemption 2 ajoute donc une illumination globale par ray tracing à Red Dead Redemption 2, avec jusqu’à trois rebonds de lumière. Il intègre également l’occlusion ambiante et des ombres générées par ray tracing. Par ailleurs, il rend les reflets sur l’eau, que ceux-ci se basent sur des plans ou sur du screen-space, plus nets et plus détaillés.

Il est autrement possible de personnaliser le fonctionnement de ces nouveaux effets de ray tracing et de reflets sur l’eau dans Red Dead Redemption 2 via un menu dédié. Vous pouvez, par exemple, augmenter le nombre de rebonds de lumière, ajuster l’intensité et la couleur de l’illumination globale, ou encore activer ou désactiver chaque fonctionnalité individuellement.

Malheureusement, le créateur du mod n’a pas fourni de vidéo comparative « avant/après ». Il a toutefois partagé quelques captures d’écran qui illustrent ces nouveaux effets de ray tracing et qui embellissent encore un Red Dead Redemption 2 qui a déjà de magnifiques restes pour un titre sorti il y a déjà sept ans, comme vous pouvez le voir avec les quelques illustrations ci-dessous.







© BadassBaboon

Comment télécharger le mod Reality Redemption 2 ?

Si d'aventure vous souhaiteriez essayer Reality Redemption 2 dans Red Dead Redemption 2, il faut passer par la page Patreon de BadassBaboon. À noter qu'il n'est pas obligatoirement nécessaire de payer afin de devenir membre et d'accéder au mod, qui est en effet accessible de manière publique via un lien Google Drive.

Il convient toutefois de signaler que ce mod à destination de Red Dead Redemption 2 est encore en phase de beta et peut donc afficher des bugs. De plus, il s'agit d'un mod exclusivement disponible sur PC.

Source : Patreon