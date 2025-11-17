C’est une annonce potentielle que beaucoup de joueurs suivent de très près. Red Dead Redemption 2 pourrait bien être l’une des prochaines grosses cartouches de la Nintendo Switch 2, mais la révélation d’un portage du premier opus sur la console a quelque peu douché les attentes.

Les rumeurs circulent depuis plusieurs mois. Après le « remaster » de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch, sa suite aurait également droit au même traitement. En août 2023, Rockstar annonçait en fanfare un portage de RDR sur ces plateformes, avec des graphismes améliorés en 4K sur la console de Sony et le DLC Undead Nightmare inclus. Deux ans plus tard, la rumeur s’intensifiait : Red Dead Redemption 2 pourrait lui aussi faire l’objet d’un portage, cette fois sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Des bruits de couloir qui prenaient de l’ampleur, mais à la surprise générale, ce sont finalement des versions natives du premier opus qui ont été annoncées pour PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, et même sur mobile via Netflix. Pourtant, tout espoir ne serait pas perdu pour RDR 2.

Bientôt une version Nintendo Switch 2 pour Red Dead Redemption 2 ?

C’est en tout cas ce qu’affirme NatetheHate, insider généralement bien renseigné et l’un des instigateurs de cette rumeur. Au vu de son historique concernant la Nintendo Switch 2 et la marque Playstation, on est plutôt enclin à l’écouter, même si, comme toujours, la prudence est de mise. Selon lui, l’annonce des versions natives de RDR 1 sur les consoles actuelles « ne remet pas en cause la sortie de Red Dead Redemption 2 », a -t-il précisé sur ses réseaux sociaux en réponse aux interrogations de plusieurs internautes. D’après ses informations datant du début d’année, une version améliorée de RDR 2 était en effet prévue pour sortir quelques mois après la sortie de la Nintendo Switch 2. Cinq mois plus tard, Arthur Morgan et sa bande se font encore attendre.

« J’ai expliqué qu’on m’avait dit que cela arriverait quelques mois après le lancement de la Nintendo Switch 2. […] Depuis, GTA 6 a été repoussé et Rockstar fait ce qu’il veut. Les calendriers de sortie peuvent changer », a-t-il réagi sur Twitter. Tout laisse donc penser que Red Dead Redemption 2 arrivera sur ses grands sabots sur PS5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series malgré tout. Sa fenêtre de sortie resterait toutefois la grande inconnue, et il est fort probable que nous devions attendre le début de 2026. Affaire à suivre donc… En attendant, les fans de la saga pourront retourner arpenter le Far West aux côtés de John Marston grâce aux versions PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et mobile de RDR, qui seront disponibles dès le 2 décembre 2025.

Source : NatetheHate