Depuis sa sortie en 2018, Red Dead Redemption 2 fascine par la densité de son monde et sa volonté de pousser le réalisme toujours plus loin. Seulement, en sept ans, les avancées techniques ont été considérables. Dès lors, certains ont décidé de voir à quoi pourrait ressembler le dernier jeu de Rockstar Games en poussant les potards au maximum dans une version 8K qui flirte avec le photoréalisme.

Red Dead Redemption 2 émerveille en 8K

Le créateur de contenu et moddeur Digital Dreams frappe à nouveau. Spécialisé dans les vidéos qui repoussent les limites graphismes de jeux de tous horizons, de Skyrim à The Witcher, en passant aussi par Red Dead Redemption 2. Il s'est récemment penché sur la peinture de l'Ouest nord-américain imaginé par Rockstar pour voir comment le jeu tournerait en 8K sur sa carte RTX 5090.

Avec l'aide de plus de 100 mods, Digital Dreams tente clairement d'atteindre le réalisme absolu sur Red Dead Redemption 2. On peut le dire, le résultat est spectaculaire. La beauté des environnements conçus par la firme étoilée n'en est que plus forte en 8K. Le rendu de l'eau ou encore de la végétation est plus vrai que nature dans la plupart des régions explorées. Le créateur de contenu a d'ailleurs pris soin de nous embarquer dans plusieurs zones afin de voir aussi bien à quoi ressemblent les décors enneigés que les plages.

Dans le même temps, il faut rappeler que Red Dead Remption 2 est déjà impressionnant à l'origine. Certains internautes ne manquent pas de préciser en commentaire de la vidéo qu'ils préfèrent la version originale. Même si cette version modée a de quoi faire rêver, donnant à certain l'envie de s'y essayer en VR, il y a toujours quelque chose d'artificiel dedans. Les fans de tech tomberont certainement en pâmoison devant cette démonstration sur Red Dead Redemption 2. Mais celles et ceux qui préfèrent un rendu plus naturel reprocheront une surexposition, voire une petite trahison de la patte de Rockstar.