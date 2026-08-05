Red Dead Redemption 2 n'a peut-être pas eu le droit à une multitude de DLC, mais son mode en ligne est toujours maintenu en vie et surtout très joué. Les joueurs pourront d'ailleurs mettre la main sur plusieurs cosmétiques tout au long du mois d'août 2026 à condition de respecter quelques prérequis. Vous allez en effet devoir faire monter votre rang pour prétendre à tout ce contenu gratuit.

Du contenu gratuit pour le multi de Red Dead Redemption 2

Rockstar a peut-être les yeux rivés sur GTA 6, il n'empêche que quelques mains sont encore sur Red Dead Redemption 2 et son mode en ligne. Tout le mois d'août 2026, le jeu va vous permettre de gagner du contenu cosmétique gratuit simplement en vous connectant chaque semaine. Il faudra toutefois atteindre le niveau 20 en tant que Collectionneur afin d'être éligible à toutes les récompenses, ce qui n'est pas bien difficile finalement.

Les Collectionneurs de Red Dead Online pourront récupérer gratuitement le chapeau Frontiersman simplement en se connectant jusqu'au 31 août 2026. En remplissant quelques objectifs bonus, vous pourrez même mettre la main sur des gants de la même collection. Ensuite, vous devrez vous connecter chaque semaine tout en faisant monter votre rang de rôle pour récupérer vos récompenses. Bonne nouvelle, l'expérience de rôle Collectionneur est multipliée par 3 toute la durée de l'évènement.

Toutes les récompenses gratuites d'août 2026 RDR2 Online

Jusqu'au 31 août 2026 Chapeau Frontiersman : se connecter au mode en ligne de Red Dead Redemption 2 en tant que Collectionneur. Gants Frontiersman : trouver deux trésors durant la même semaine. Réduction de 10 lingots d'or sur un objet à déblocage de rôle : compléter deux Défis Quotidiens.



Du 4 au 10 août Pantalon et Ceinture Frontiersman : se connecter en étant rang 10 en tant que Collectionneur Éperons Baroques Vaquero Bleus : découvrir un Fossile



Du 11 au 17 août Bottes et Mi-Chaps Frontiersman : se connecter en étant rang 10 en tant que Collectionneur Carte au trésor de North Clingman : compléter ses Défis Quotidiens de Collectionneur



Du 18 au 24 août Chemise et Bretelles Frontiersman : se connecter en étant rang 20 en tant que Collectionneur Chemise gratuite : compléter la Collection Hebdomadaire



Du 25 au 31 août Foulard Frontiersman : se connecter en étant rang 20 en tant que Collectionneur Carte au trésor de Burned Town : gagner une Série à la Une



Pour devenir Collectionneur et participer à l'évènement, vous devrez au préalable trouver Madame Nazar. Cette vendeuse spéciale se déplace chaque jour à un nouvel emplacement sur la carte. Vous devrez lui acheter un sac spécial pour y ranger vos trésors contre 15 lingots. Elle vous donnera également une carte pour vous permettre de trouver vos objets précieux. C'est en collectionnant un maximum d'objets de valeur que vous arriverez à faire monter votre niveau de rang. Pour avoir pas mal baroudé en tant que collectionneur, sachez que ce n'est pas une tâche bien compliquée, d'autant plus qu'ici l'expérience de rôle est triplée.

Liste des Emplacements de Madame Nazar dans Red Dead Redemption 2

New Austin Plainview : au sud-ouest de Gaptooth Ridge Twin Rocks : au nord-ouest d'Armadillo Manteca Falls : à l'est de MacFarlane's Ranch

Lemoyne Bluewater Marsh : au nord de Saint Denis. Bolger Glade : au sud des Scarlet Meadows près de Rhodes

West Elizabeth Rigg Station : près des voies ferrées à l'ouest de Black Bone Forest Cumberland Falls : à l'ouest de Wallace Station Tall Trees : vers la cabane de Clara, au sud de Manzanita Post Beecher's Hope : au nord de Manzanita Post Owanjila : près du barrage à l'ouest de Strawberry

New Hanover Window Rock : au sud de Window Rock et au nord de Valentine Heartland Oil Fields : près de la raffinerie.



Source : Red Dead Redemption 2 officiel