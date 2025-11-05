C'est le moment de vous reconnecter dans Red Dead Redemption 2 pour récupérer toutes les nouvelles récompenses de fin d'année. Il y a de quoi faire, vous allez voir.

Thanksgiving approche et, avec ce jour de célébration, des tas de cadeaux pour les joueuses et joueurs. Si vous êtes un amateur du online de Red Dead Redemption 2, vous allez être gâtés. Enfourchez votre monture et repartez à l'aventure dans l'Ouest américain ré-imaginé par Rockstar Games pour profiter de toutes les récompenses qui vous attendent dès maintenant et dans les prochaines semaines.

Un gros butin pour vous dans Red Dead Redemption 2

Red Dead Online, le standalone multijoueur de Red Dead Redemption 2, va marquer le coup une fois de plus pour Thanksgiving cette année. Outre les traditionnelles remises dans le catalogue, vous allez voir vos récompenses décuplées. Vos gains de RDO$ et d'XP sont doublés voire triplés dans l'événement de la Route commerciale, mais aussi pour vos ventes en parfait à Cripps ou les ventes de marchant. Mais là où vous vous ferez le plus d'argent, c'est en vendant de la dinde du 25 novembre au 1er décembre. Les prix seront multipliés par 10 !

De manière générale, vous obtiendrez tout un tas de récompenses selon vos activités dans le online de Red Dead Redemption 2. Les séries vous vaudront des RDO$ et d'XP triplés, mais ce n'est pas tout. Les défis et ventes vous permettront d'obtenir des récompenses spéciales pour l'événement :

4 au 10 novembre : Série élimination extrême + effectuer activité de groupe (carte au trésor de Citadel Rock)

: Série élimination extrême + effectuer activité de groupe (carte au trésor de Citadel Rock) 11 au 17 novembre : Série Capture extrême + terminer 5 défis du jour (8 lingots d'or de remise sur tout objet d'initiation de rôle)

: Série Capture extrême + terminer 5 défis du jour (8 lingots d'or de remise sur tout objet d'initiation de rôle) 18 au 24 novembre : Série explosive + terminer une vente de marchant (récompense pour la carte au trésor de Bluewater Marsh)

: Série explosive + terminer une vente de marchant (récompense pour la carte au trésor de Bluewater Marsh) 25 novembre au 1er décembre : Série de fusillades extrême + se connecter (bandana et chapeau Rexroad, ainsi que 50 flèches à petit gibier)

© Rockstar Games et Take-Two.

Des tenues de saison offertes dans RDO

La tenue Rexroad issue du passe hors-la-loi n°2 est de retour temporairement pour Thanksgiving dans RDO. Outre le fait de se connecter au online de Red Dead Redemption 2 à la fin du mois, vous pourrez obtenir plusieurs pièces de ce skin iconique en accomplissant diverses tâches ou en participant à des missions :

Manteau Rexroad : offert au marchands de niveau 20 dès qu'ils se connectent.

: offert au marchands de niveau 20 dès qu'ils se connectent. Pantalon Rexroad : terminer tous les défis du jour dans la carrière « marchand ».

: terminer tous les défis du jour dans la carrière « marchand ». Bottes Rexroad : terminer une vente de marchand.

: terminer une vente de marchand. Lunettes teintes Belcourt : participer à l'événement « Route commerciale » du mode exploration.

: participer à l'événement « Route commerciale » du mode exploration. Chemise et gilet Rexroad : fabriquer un objet depuis le feu de camp.

© Rockstar Games et Take-Two.

En plus de cela, vous pourrez récupérer des articles vestimentaires pour une durée limitée dans Red Dead Redemption 2 Online : les tenues le Danube et le Tasman, les vestes Porter et Macbay, le corset Chambliss et le chapeau en raton-valeur. Enfin, vous recevrez une tenue gratuite inspirée par la communauté, à savoir celle de la chasseuse de dinde imaginée par la joueuse Victorian_Cowgirl.

© Victorian_Cowgirl.