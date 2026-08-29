Un mod colossal pour Red Dead Redemption 2 va enfin ramener le Mexique tant aimé du premier épisode dans sa suite, avec une pelleté de contenus additionnels. Et en plus, tout est gratuit.

Huit ans après son lancement, Red Dead Redemption 2 prouve qu'il en a encore dans le ventre malgré l'arrivée de la relève chez Rockstar Games. Justement, tandis que la firme étoilée planche sur le très attendu GTA 6, les fans, eux, créent du contenu pour le célèbre western. Un mod gratuit et très ambitieux va enfin vous ouvrir les portes du Mexique à la rentrée sur PC.

Red Dead Redemption 2 va enfin donner accès au Mexique

Partie très appréciée du premier RDR, le Mexique était pourtant absent de Red Dead Redemption 2. Bien que ce préquel reprenne des lieux emblématiques du jeu original, comme New Austin et Wes Elizabeth, certains joueurs regrettent vraiment de ne pas avoir pu remettre le pied à Nuevo Paraíso. Pourtant, la frontière est bien visible et les dataminers ont même retrouvé des assets dans les fichiers du jeu. Mais la région n'a pas pu prendre de vie concrètement.

Cependant, un moddeur du nom de Rixus724 a décidé de palier à cette absence. Avec son mod gratuit Nuevo Paraiso - The Forgotten Frontier, il promet d'ouvrir très prochainement la zone mexicaine dans Red Dead Redemption 2. Et son ambition ne s'est pas arrêtée à reproduire la map du jeu. Il ajoute de nombreux contenus :

Villes et colonies

PNJ

Faune plus riche

Repaires de gangs

Braquages de train

Boutiques

Lieux cachés et Easter eggs

Activités et rencontres supplémentaires

Avec un tel lot de nouveautés pour Red Dead Redemption 2, Nuevo Paraiso - The Forgotten Frontier a tout d'un DLC à part entière. D'autant que le moddeurs a travaillé son contenu pour qu'il s'intègre pleinement au jeu original. Il a d'ailleurs dévoilé son travail dans un trailer qui donne un bon aperçu de ce qui vous attend. Et autant dire qu'après cela, vous pourriez bien avoir envie de relancer le jeu.

Le mod gratuit Nuevo Paraiso - The Forgotten Frontier de Red Dead Redemption 2 sera disponible sur PC le 16 septembre 2026. Vous pourrez alors le télécharger sur la plateforme Nexus Mods. Après cela, à vous les étendus du Mexique et toutes les activités qui vous y attendent.