C'est un rêve qui se réalise pour de nombreux fans avec ce nouveau contenu gratuit digne d'un DLC pour Red Dead Redemption 2. Un nouveau monde vous ouvre les portes.

Les fans sont toujours prêts à dégainer leurs idées pour améliorer leur expérience de jeux. Bien des titres en profitent, dont un certain Red Dead Redemption 2. Le dernier bijou en date de Rockstar Games est un immense terrain de jeu, aussi bien par sa campagne solo que son standalone en ligne. Mais en dépit de la richesse de son contenu, certains en veulent encore plus et déploie de grands efforts pour un résultat impressionnant.

Un nouveau contenu gratuit immense pour Red Dead Redemption 2

Les joueuses et joueurs PC ont l'avantage d'une chose par rapport aux adaptes des consoles : l'intégration des mods à leurs jeux préférés. Red Dead Redemption 2 ne manque pas de contenus amateurs. Que ce soit pour ajouter du contenu ou optimiser le software, les fans ont de la suite dans les idées. Mais là, c'est un mod d'une tout autre ampleur qui se dévoile en accès anticipé.

Un groupe de moddeur s'est attelé à recréer le Mexique du premier opus dans Red Dead Redemption 2. Ainsi, le mod Nuevo Paraíso se présente comme une extension qui aurait tout d'un DLC à part entière s'il s'agissait d'un contenu officiel. Un territoire entier s'offre aux joueuses et joueurs, garni de campements, de divers lieux à visiter et de personnages avec qui en découdre. L'équipe a pensé chaque détail pour reproduire l'ambiance de RDR 1. L'enjeu est de rester fidèle à la licence tout en proposant une expérience captivante.

Pour l'heure, Nuevo Paraíso est encore en cours en développement. Néanmoins, les joueuses et joueurs de Red Dead Redemption 2 peuvent déjà le visiter et en découvrir les premiers secrets et missions secondaires. Si l'expérience leur plaît, ils auront alors plaisir à suivre les futures mises à jour qui promettent déjà d'ajouter des zones supplémentaires à explorer et d'autres mécaniques de jeu. Disponible exclusivement sur PC, vous trouverez le mod dans le catalogue déjà très rempli de la plateforme Nexus Mods.