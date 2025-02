En attendant un hypothétique retour de Red Dead Redemption 2 sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le jeu continue sur sa lancée des derniers jours et cartonne encore.

Red Dead Redemption 2 reviendra t-il dans une version améliorée dans les prochains mois ? C'est ce que semble suggérer un leak en lien avec la Nintendo Switch 2, bien que les grosses pincettes soient de rigueur. Ces derniers années, et surtout ces derniers mois, Rockstar Games a mobilisé toutes les forces à disposition pour le développement du très attendu GTA 6. Sauf si le portage a été confié à un studio externe, ce retour semble par conséquent compliqué, mais on aura de toute façon la réponse cette année. Et puis, même sans nouvelle version, Red Dead Redemption 2 arrive encore à battre des records.

Un énorme regain de popularité pour Red Dead Redemption 2

Plus de 7 ans après sa sortie sur PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 continue de faire tomber des records... sur PC via Steam. Il y a quelques jours, cette suite a atteint un pic de 86 717 joueuses et joueurs. Une affluence qui n'avait pas été vue depuis 2023 où 77 655 personnes s'étaient connectées en simultané. Eh bien ce record historique de 86 717 utilisatrices et utilisateurs est déjà obsolète. En effet, il y a trois jours, un pic à 99 993 joueuses et joueurs a été relevé selon les données de SteamDB. Red Dead Redemption 2 a donc tout explosé en rassemblant près de 100 000 personnes, plus de 6 ans après son lancement sur PC et sans même qu'il y ait une grosse actualité autour du jeu.

Il y a eu du contenu gratuit pour Read Dead Online, mais rien d'exceptionnel en soi. Non, ce succès surprenant après tout ce temps semble s'expliquer par la promotion actuelle. Jusqu'au 6 février 2025, Red Dead Redemption 2 est proposé à 14,99€ au lieu de 59,99€ en édition Standard (-75%), ou à 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%) dans sa version Ultimate Edition sur Steam. Un prix cassé qui semble plaire et il est vrai qu'à ce tarif, ce serait dommage de passer à côté. Depuis sa sortie, le titre s'est vendu à plus de 67 millions de copies, toutes plateformes confondues.

Source : SteamDB.