Entre le lancement des précommandes, l’arrivée d’une ribambelle de nouvelles images, mais aussi les premières informations un peu plus concrètes sur le gameplay du jeu, GTA 6 se retrouve sans surprise au cœur de l’actualité depuis maintenant deux jours. Et même si cela réjouit assurément des millions de joueurs à travers le monde, qui n’attendaient que cela depuis des années, certains irréductibles ne peuvent tout de même pas s’empêcher de se poser une autre grande question : où se trouve la version next-gen de Red Dead Redemption 2 ?

La version next-gen de Red Dead Redemption 2 aurait été reportée

En effet, au cours des derniers mois, de multiples informations sur les futurs projets de Rockstar n’ont pas manqué de faire leur apparition sur la toile. Parmi elles notamment : le fait qu’en plus de GTA 6, Rockstar aurait commencé à se pencher sur davantage de remasters pour ses anciens titres, à l’instar de GTA 4 et Red Dead Redemption 2 par exemple. Des remasters qui, à l’heure où sont écrites sont lignes, n’ont jamais été officialisés d’aucune manière, et ne doivent d’ailleurs plus être une priorité pour le studio au vu de la situation.

Si tant est, bien sûr, qu’ils aient réellement existé un jour. Ce dont commencent naturellement à douter certains internautes, en témoigne par exemple ce message publié sur X après que l’insider NateTheHate ait assuré ne pas avoir de nouvelles à partager sur la fameuse version PS5 Pro de Red Dead Redemption 2 pour le moment. « Je commence à penser qu’elle ne va jamais exister », peut-on lire. « Nous sommes à cinq mois de la sortie de GTA 6, et une telle mise à jour aurait déjà été publiée si elle avait vraiment été prévue ».

Ce à quoi NateTheHate répond : « Ou alors les plans ont changé lorsque GTA 6 a maintenu sa sortie pour novembre. [Le remaster de Red Dead Redemption 2] peut rester dans sa version finalisée et sortir dès que Rockstar en aura besoin / le voudra », assure l’insider. « Si GTA 6 avait été reporté, Red Dead Redemption 2 aurait pu être utilisé pour amortir le choc. En l’absence de report… Ils peuvent désormais [le] garder en réserve ». Vous l’aurez compris, donc : dans l’immédiat, toute l’attention de Rockstar semble être destinée à son prochain titre.

La priorité de Rockstar est ailleurs

Et on comprend aisément pourquoi. Après des années de silence autour de celui que l’on pourrait qualifier de jeu le plus attendu de la décennie, il est tout à fait normal de voir le studio mettre le focus sur GTA 6, dont le coup d’envoi de la campagne marketing vient officiellement de débuter. Des jeux comme Red Dead Redemption 2 et GTA 4, de leur côté, peuvent facilement attendre quelques mois de plus auprès des joueurs, afin d’éviter d’éparpiller les ressources de Rockstar. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces remasters n’existent pas. En tout cas, on l’espère.

Source : NateTheHate