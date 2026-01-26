Red Dead Redemption 2 n'a probablement pas fini de nous en mettre plein la yeux. En tout cas, l'espoir pour ce projet espéré des fans est loin d'être mort.

L'appel de l'Ouest n'aura jamais été aussi fort que dans Red Dead Redemption 2. Le western de Rockstar Games a fait sensation en 2018 par sa technique aux petits oignons et son histoire bouleversante à plus d'un titre. 8 ans plus tard, beaucoup aimeraient alors redécouvrir le jeu dans sa version ultime. Un rêve qui semble s'amoindrir à mesure que le temps passe. Pourtant, il n'en serait rien si on en croit les déclarations de ce journaliste.

Red Dead Redemption 2 va revenir, il l'assure

Quand on est face à un grand jeu, on a envie d'en profiter de la meilleure des manières. C'est pourquoi tant de joueuses et joueurs espèrent voir débarquer une version « Enhanced » (« améliorée ») de Red Dead Redemption 2, comme cela fut le cas pour GTA 5. Ce serait l'occasion de se replonger comme jamais auparavant dans l'épopée d'Arthur Morgan et sa bande dans l'ouest américain tel qu'imaginé par Rockstar Games.

Cependant, le temps passant, les fans commencent à perdre espoir dans cette version next-gen de Red Dead Redemption 2. D'autant plus qu'entre temps, la firme étoilée a ressorti le premier épisode sur les anciennes machines, mais aussi tout dernièrement sur Xbox Series X|S, PS5, PC et même sur Nintendo Switch 2. Étonnamment, cette réédition de RDR 1 semble avoir découragé des fans pour l'épisode 2 qui se trouve être un préquel.

En effet, le public s'attendait, en partie du moins, à revivre dans l'ordre chronologique la fresque de Rockstar. Cependant, compte tenu du fossé technique entre les deux, il paraît plus pertinent d'y aller progressivement pour terminer par l'opus le mieux abouti. Et celui-ci devrait bien arriver dans les consoles de dernières génération et PC si on en croit le journaliste Reece Reilly. Tout comme d'autres insiders, il affirme connaître plusieurs développeurs — huit précisément — qui ont bien travaillé sur un tel projet. Pour lui, il ne fait aucun doute que Red Dead Redemption 2 Enhancer arrivera un jour ou l'autre. Bonne nouvelle donc, même si le calendrier est encore flou.

Je peux vous assurer à 100 % que je connais 8 développeurs qui ont travaillé sur RDR2 next gen. Le projet est réel, mais Rockstar fait ce qu'il veut quand il s'agit des dates de de sortie. Peut-être que le calendrier de développement de GTA 6 a changé les prévisions pour tout le reste, qui sait ? Tout ce dont je suis sûre, c'est que des développeurs ont travaillé dessus et qu'il sortira à un moment donné.