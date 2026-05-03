Même 8 ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2, le western culte de Rockstar Games, cache des secrets qui parviennent à surprendre les fans les plus fidèles.

Red Dead Redemption 2 a véritablement marqué un précédent dans le paysage vidéoludique. Le jeu fait preuve d'une densité et d'une richesse de contenus rare, surtout pour son époque. Si aujourd'hui les propositions aussi remplies sont plus nombreuses, peu pouvaient l'égaler en 2018. On s'en rend encore compte aujourd'hui, 8 ans après, quand un joueur découvre un secret méconnu.

Red Dead Redemption 2 voit la mort en face

Après la découverte d'un nouveau mystère monté par Rockstar dans Red Dead Redemption 2, c'est au tour d'une scène que peu de joueuses et de joueurs ont vu de faire parler d'elle. Même en ayant passé des centaines d'heure dans le vaste monde ouvert de ce western virtuel, fort est à parier que, vous aussi, vous soyez totalement passé à côté.

Une fois de plus, c'est à la communauté Reddit qu'on doit d'avoir déterré cette trouvaille incroyable. En l'occurrence, il s'agit d'une scène de mort particulièrement violente et surprenante qui survient durant une bataille groupée avec des PNJ de Red Dead Redemption 2. Autant il arrive qu'on voie notre Arthur Morgan prendre le coup de poing de trop, autant cette fin-ci, on ne l'avait pas vue venir.

La différence avec les morts habituelles en combat de mêlée, c'est qu'ici, les adversaires s'organisent pour nous achever violemment. L'animation découverte de Red Dead Redemption 2 montre comment un PNJ peut nous attraper par-derrière afin de nous immobiliser. Ce faisant, il laisse le champ libre à l'un de ses acolytes pour nous poignarder et nous laisser ainsi pour mort.

Maintenant que vous connaissez cette mort très rare, vous pouvez vous amuser à tenter de la reproduire en jeu. Pour cela, vous devrez repérer une bande de cow-boys peu accueillante. Il n'est pas dit que vous tombiez tout de suite sur l'animation voulue. Mais qui sait quels autres secrets de Red Dead Redemption 2 vous pourriez découvrir ?