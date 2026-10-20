À un mois de la sortie de GTA 6, Red Dead Redemption 2 continue de donner des excuses aux joueurs de retourner dans son Ouest Sauvage, notamment grâce à des créations de moddeurs, accessibles cependant pour la plupart uniquement sur PC. Tel est justement le cas d'un nouveau mod s'inspirant du célèbre système Némésis de la série de jeux La Terre du Milieu L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre de Monolith, où nos actions dans la peau d'Arthur Morgan peuvent créer sans qu'on s'y attende des histoires folles et des ennemis mortels, à condition d'accepter l'utilisation d'IA générative dans le code du mod.

Une sorte de système Némésis introduite via un mod dans Red Dead Redemption 2

Le moddeur nicklovin99 a donc créé sur Red Dead Redemption 2 le mode qu'il appelle « enRage - Living World and Nemesis Système », téléchargeable sur Nexus Mods. Comme son nom l'indique, ce mod permet de radicalement transformer le monde du jeu, où tout PNJ que l'on croise peut devenir un ennemi mortel. Le mod attribue en effet une personnalité à chaque personnage non joueur, une hiérarchie au sein d'une faction ou d'un gagn, et nos actions peuvent créer différentes branches narratives avec eux, qui viendront se rappeler à notre bon souvenir plus tard, ou de manière organique, qu'on y prenne part ou non.

La référence de ce mod Red Dead Redemption 2 avec la série de jeux La Terre du Milieu est évidente, puisqu'on peut par exemple blesser un ennemi à la jambe et au bras, et celui-ci viendra plus tard se venger avec un comportement correspondant à sa blessure. De même, selon nos choix de dialogue, ils réagiront et s'adapteront à nos décisions. Vous pouvez voir ce que cela donne en action via la vidéo ci-dessous.

Il s'agit donc d'un mod très ambitieux qui colle par ailleurs très bien avec l'ambiance de Red Dead Redemption 2. Il convient toutefois de noter qu'il s'agit d'une version « early access » qui va s'étoffer au fil du temps. Son créateur, nicklovin99, a par ailleurs précisé avoir utilisé l'IA générative Claude pour coder en partie les scripts et les systèmes de son mod.

Comment installer le mod enRage ?

Si toutefois vous êtes curieux d'essayer son mod enRage sur Red Dead Redemption 2, voici la marche à suivre, qui demande quelques étapes à bien respecter :

Posséder une version PC de Red Dead Redemption 2 est obligatoire, le mod n'était pas disponible sur consoles ;

Télécharger enRage via sa page dédiée sur Nexus Mods ;

Télécharger les mods ScriptHookRDR2 et ScriptHookRDR2DotNet V2, version 2.2.0 ou plus récente ;

Pour installer le mod, rendez-vous sur le dossier du jeu sur votre espace de stockage, en fonction de la plateforme : Depuis le dossier « bin » de ScriptHookRDR2, copiez les fichiers ScriptHookRDR2.dll et dinput8.dll dans le dossier du jeu. Depuis ScriptHookRDR2DotNet V2, copiez les fichiers ScriptHookRDRDotNet.asi, ScriptHookRDRDotNet.ini et ScriptHookRDRNetAPI.dll dans le dossier du jeu.

Copiez le dossier « scripts » du mod enRage vers le dossier de Red Dead Redemption 2. Vous devriez obtenir la structure suivante : scripts\NemesisMod.dll scripts\Newtonsoft.Json.dll

Lancez le jeu et chargez une sauvegarde du mode Histoire. Un guide de bienvenue s'affichera lors de la première utilisation.

Source : Nexus Mods