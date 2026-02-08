Certains fans ne manquent vraiment pas d’imagination, et ce moddeur de Red Dead Redemption 2 nous le prouve en transformant le jeu de Rockstar Games en vrai Pokemon-like.

Le 2 décembre dernier, Red Dead Redemption faisait un retour surprise sur le devant de la scène en s’offrant une nouvelle sortie sur les plateformes les plus récentes, Nintendo Switch 2 comprise. Un événement sans conteste accueilli à bras ouverts par les fans de la franchise, qui se posent néanmoins une grande question : à quand le tour de Red Dead Redemption 2 ? À défaut d’avoir eu droit à la réponse lors du dernier Nintendo Direct, un mod pas comme les autres n’a toutefois pas manqué d’attirer l’attention de la communauté de Nintendo.

Quand Red Dead Redemption 2 se la joue Pokemon

Et pour cause, alors que l’univers de Rockstar Games est réputé pour son réalisme à toute épreuve et sa forte dimension cinématographique, un fan s’est lancé dans un défi complètement fou : transformer Red Dead Redemption 2 en un Pokemon-like, avec tout ce que cela implique. Comme le dévoile sa vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’objectif du moddeur, dénommé Blurbs, sera alors notamment de mettre en place la possibilité d’attraper et de renommer toutes sortes d'animaux sauvages, avec un système similaire aux Poké Balls.

Loin de s’arrêter là, le créateur compte également reproduire la mécanique des combats, avec une mise en scène directement calquée sur celle des jeux Pokemon. Il sera ainsi question de combattre des PNJ issus du monde de Rockstar Games, qui disposeront tous d’un type et d’une série de mouvements dédiés pour l’occasion ; tandis que le gang d’Arthur Morgan sera désormais identifié en tant que « Gym Leaders ». Bref, de quoi en faire un projet aussi loufoque qu’ambitieux donc, que Blurbs présente plus en détails en vidéo sur sa chaîne YouTube.

Reste maintenant à savoir quand le mod sera disponible, puisque le créateur n’est pas encore en mesure d’en dire plus à ce sujet. Cela dit, après une telle présentation, nul doute que les joueurs de Red Dead Redemption 2 comme de Pokemon seront nombreux à rester à l’affût pour découvrir le résultat final. En espérant que ni Nintendo, ni Rockstar Games, généralement très pointilleux lorsque l’on touche à leurs propriétés intellectuelles, ne viennent fourrer leur nez dans le projet de Blurbs pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Source : Blurbs