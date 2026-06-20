Red Dead Redemption 2 continue de s'améliorer grâce à une communauté de moddeurs passionnés, avec ici la version PC qui reçoit des fonctionnalités très demandées.

Tandis que GTA 6 va bientôt s'ouvrir aux précommandes, les précédents titres de Rockstar peuvent compter sur des fans dévoués pour continuer à s'améliorer, même des années après leur sortie. Tel est en l'occurrence le cas de Red Dead Redemption 2, qui a récemment accueilli un nouveau mod en bêta qui devrait faire plaisir aux artistes amoureux de la nature sauvage du titre.

La version PC de Red Dead Redemption 2 sous un autre éclairage

Même huit ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 reste un bel étalon graphique, grâce à un monde ouvert riche en superbes panoramas, tant urbains que naturels. Cela a en tout cas inspiré le moddeur VideoTech à immortaliser tout cela, mais il estimait que les modes Photo et l'éditeur de vidéo de la version PC du jeu manquaient d'options pour le faire proprement. Il a alors pris sur lui de créer un mod visant justement à améliorer tout cela en reproduisant le Rockstar Editor de GTA 5, tout en s'inspirant également des modes Photo de The Last of Us Part 2 et des jeux Marvel's Spider-Man.

Entre ainsi en scène Director's Creator Suite, pour l'heure encore en version bêta, qui vise à améliorer grandement les modes Photo et l'éditeur de vidéo de Red Dead Redemption 2. Ce mod ajoute ainsi à la version PC de ces deux outils pléthore de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de changer la position du soleil, changer le ratio et faire une capture à 360 degrés, entre autres options.

Les photographes et vidéastes en herbe peuvent télécharger ce mod pour la version PC de Red Dead Redemption 2 sur Nexus Mods. Il est toutefois préférable d'avoir de bonnes connaissances dans les deux domaines afin de pleinement tirer parti des nouveautés qu'il apporte. De même, son installation est un peu délicate et va demander un peu d'huile de coude, mais VideoTech a bien détaillé tout cela sur la page du mod.

Sources : X.com ; Nexus Mods