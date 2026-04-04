8 ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 peut encore créer la surprise, mais pas forcément grâce à Rockstar. Si vous êtes fans d'Elden Ring, cette nouvelle expérience va particulièrement vous plaire.

Red Dead Redemption 2 propose incontestablement l'un des mondes ouverts les plus riches encore à ce jour. Impressionnant par sa taille et sa densité, il recèle encore des mystères en 2026. Cela dit, toutes les surprises à y découvrir ne sont pas forcément issues de Rockstar Games. Certains fans redoublent d'inventivité pour renouveler l'expérience, au point même de transformer le jeu façon Elden Ring.

Si Red Dead Redemption 2 était un Souls-like

Dès lors qu'un jeu vidéo est disponible sur PC, on peut s'attendre à ce que les fans s'en emparent complètement. Ça n'a pas loupé avec Red Dead Redemption 2, sur lequel les mods pullulent. Dernière expérimentation notable en date, la sortie d'un mod Pokémon n'est évidemment pas passé inaperçu. Deux mois après, c'est à un autre monument vidéoludique que les fans s'attaquent.

Amateurs de challenge épicé, vous pouvez à présent redécouvrir Red Dead Redemption 2 façon Elden Ring. Le moddeur Blurbs a entièrement modifié les mécaniques du jeu pour en faire un véritable Souls-like. Les revolvers deviennent ainsi d'immenses armes de mêlée pour des affrontements au corps à corps dantesque. Et il n'en faudra pas moins que pour affronter tous les PNJ qui en ont maintenant après Arthur Morgan.

Blurbs ne fait pas les choses à moitié en plus, allant jusqu'à recréer une interface qui imite celle d'Elden Ring dans Red Dead Redemption 2. En plus d'avoir re-designé les menus, jusqu'au choix de la typographie, il a ajouté un écran qui va rappeler des souvenirs douloureux aux fans de Souls-like. Entre cinématiques réellement inspirées du jeu de FromSoftware et message annonçant « You died » à chaque mort, l'immersion est dingue.

Malheureusement, ce mod n'est pas encore accessible au public. Joueuses et joueurs PC devront donc patienter pour espérer vivre eux-mêmes cette expérience au croisement des genres. Cependant, le créateur du mod Elden Ring pour Red Dead Redemption 2 a publié des vidéos pour montrer de quoi il en retourne. Si certains internautes restent sceptiques, d'autres ne se privent pas de partager leur enthousiasme1. L'un d'eux va même jusqu'à écrire : « je n'aurais jamais imaginé une telle collab', mais maintenant j'en ai besoin »2.