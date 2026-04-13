Pendant que certains attendent une nouvelle version de Red Dead Redemption 2, ce joueur se lance à la découverte du jeu sur PC… en jouant dans des conditions inattendues.

Depuis de nombreux mois maintenant, les fans de Rockstar Games n’attendent qu’une seule chose. Ou plutôt deux choses, pour être exact. Tout d’abord, et c’est l’évidence même : la sortie de GTA 6, qui n’en finit plus de faire languir les joueurs. Et ensuite, l’arrivée d’une version améliorée de Red Dead Redemption 2, au cœur de multiples rumeurs depuis l’année dernière. Mais il faut croire que tous les joueurs n’ont pas forcément besoin de 4K et 60 FPS pour profiter des aventures d’Arthur Morgan. Et ce joueur danois nous le prouve d’une surprenante façon.

Ce joueur découvre Red Dead Redemption 2 sur PC… à 4 FPS

Devenue virale sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours, l’histoire de ce dernier n’a pas manqué de faire réagir les joueurs du monde entier. En effet, dans une vidéo notamment partagée sur X, le joueur en question explique avoir commencé à jouer à Red Dead Redemption 2 sur son PC, équipé d’un processeur i5-8300H, d’une carte graphique 1050ti et de 4 Go de RAM. Le problème, c’est que cette configuration semble être à l’origine de nombreux problèmes, qui l’empêchent de profiter du titre de Rockstar dans les meilleures conditions.

Résultat : le joueur danois doit alors se contenter de graphismes réglés au strict minimum, ce qui est loin de rendre honneur à la beauté d’un jeu comme Red Dead Redemption 2. Pire encore, il explique devoir jouer avec un framerate limité à 4 FPS, ce qui rend la moindre petite action démesurément longue. Une ironie quand on sait que même dans des conditions de jeu normales, le titre est réputé pour la lenteur et la lourdeur de son gameplay. Mais il faut croire que ce jeune garçon possède une patience à toute épreuve, ou au moins du temps à perdre.

Car en jouant avec une telle configuration, il lui aura alors fallu un total de 12h pour compléter les premières missions de Red Dead Redemption 2 se déroulant au cœur des montagnes enneigées. De quoi susciter la curiosité et l’hilarité de la communauté, mais aussi l’incompréhension de certains. « Avec cet ordinateur portable, tu peux le faire tourner à 30 FPS stable si tu le configures bien » souligne par exemple un internaute. « Il existe déjà des tests avec cette configuration et le jeu est tout à fait jouable » renchérit un autre, preuve vidéo à l’appui.

Une configuration qui interroge

Mais alors, comment expliquer que de tels problèmes puissent survenir sur la version mise en avant par le joueur danois ? Aurait-il manqué quelque chose dans ses configurations ? Aurait-il menti dans le simple but de faire le buzz ? Difficile à dire. « Quelque chose se passe mal : il doit sélectionner les graphismes d’Intel intégrés par défaut au lieu de ceux de NVIDIA, ou alors son ordinateur a besoin d’un bon nettoyage interne. Ou les deux » explique un internaute. « Il a dû mettre du ciment sur le processeur au lieu de la pâte thermique », ironise un autre.

Dans tous les cas, une chose est sûre : si le joueur en question parvient à aller au bout de Red Dead Redemption 2 dans ces conditions, il méritera assurément une médaille. Car d’ici là, les fans de Rockstar risquent d’avoir déjà eu le temps de se lancer dans GTA 6 – en tout cas si aucun report supplémentaire n’est à prévoir –, et auront peut-être même eu l’occasion de relancer le jeu sur PS5 et Xbox Series avec la fameuse version améliorée évoquée par les rumeurs. Mais peut-être le jeune garçon aura-t-il aussi eu l’occasion d’investir dans un nouveau PC d’ici là…

Source : X