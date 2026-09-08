Red Dead Redemption 2 est un immense carton et il a même inspiré GTA 6, mais pourtant au départ, Rockstar n'était clairement pas sûr de son choix. Un coup de poker payant.

Rockstar est un véritable générateur de succès. Le studio a littéralement tout explosé avec son GTA 5 et Red Dead Redemption 2, deux jeux qui font partie des plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo. GTA 6 semble prendre le même chemin, en témoignent les précommandes qui ont déjà explosé. On pourrait penser que Rockstar est un studio sûr de lui, eh bien pas du tout. Comme l'explique Rob Nelson, après GTA 5, tout le monde était très inquiet.

Rockstar s'inquiétait de l'accueil réservé à Red Dead Redemption 2

GTA 5 a tout explosé et a clairement marqué son temps pendant plus d'une décennie. Il a tout de même traversé pas moins de 3 générations de consoles, en plus d'avoir eu le droit à plusieurs refontes visuelles et des centaines de mises à jour. Son impact était tel que Rockstar commençait à se faire des cheveux blancs concernant Red Dead Redemption 2. La raison principale ? Les sensations de jeu et les habitudes des joueurs qui avaient notamment appris à découvrir un trio de personnages, une narration entremêlée et une mise en scène très dynamique.

Red Dead Redemption 2 quant à lui a marqué une nouvelle ère chez Rockstar avec au contraire, une narration plus profonde, une mise en scène plus douce et un souci du détail hors du commun pour l'époque (et encore aujourd'hui). « Dans GTA V, nous avions trois protagonistes qui étaient liés entre eux, tout en restant très différents les uns des autres », explique Rob Nelson dans les colonnes de TroisCouleurs, avant d'ajouter que lorsque l'équipe est passée à Red Dead Redemption 2 « qui racontait l'histoire d'un seul héros, Arthur », tout le monde était « inquiet à l'idée que les joueurs puissent s'ennuyer avec un seul protagoniste ».

RDR 2 a finalement inspiré GTA 6

Un coup de poker à l'époque, qui s'avèrera payant et même bien au-delà des espérances. Red Dead Redemption 2 est encore aujourd'hui un monument dans son genre et sert de comparatif à toutes les sauces dès qu'un nouveau jeu AAA sort. La narration très différente de Red Dead Redemption 2 a également marqué le studio finalement heureux de sa prise de risque, puisqu'elle a permis aux développeurs « d'explorer un parcours [narratif] en profondeur ». « Je pense que tout ce que nous avons fait en matière d'arc narratif avec Arthur, la façon dont les choix de moralité et d'honneur pouvaient le changer selon votre manière de jouer, a eu un impact très important. Les joueurs ont beaucoup apprécié cet aspect du jeu », explique Nelson.

Une fonctionnalité habilement imbriquée qui a tellement bien fonctionné qu'elle a servi d'engrais à GTA 6 : « Nous voulions donc reprendre la profondeur que nous avions donnée à Red Dead Redemption II, cette possibilité d'interagir avec le monde de manière significative, mais aussi ce lien émotionnel que les joueurs développent avec le personnage ».

On peut donc s'attendre à un développement plus poussé pour Lucia et Jason dans GTA 6, que n'ont pu l'être les héros de GTA 5. Il y a peu on apprenait d'ailleurs qu'il y aurait tout un système de réputation et de profil criminel similaire à ce qu'était l'honneur de Red Dead Redemption 2 et que cela aurait un impact sur la manière dont seront perçus nos protagonistes.