Red Dead Redemption 2 pourrait s’offrir une cure de jeunesse cette année. Fin 2025, la rumeur courait : une édition Nintendo Switch 2, accompagnée de versions natives pour les PS5 et Xbox Series, feraient leur arrivée prochainement. Cette rumeur qui a pris de l’ampleur lorsqu’elle a été soutenue par plusieurs sources fiables, mais c’est finalement le premier épisode, déjà sorti dans une version légèrement remasterisée quelques temps auparavant, qui est revenu en 2025. Arthur Morgan et sa bande devraient donc revenir sous leur meilleur jour en 2026, mais en attendant, Rockstar ne se trahira pas en de bousculant ses habitudes. Red Dead Redemption 2 a en effet toujours une communauté attachée à son mode multijoueur, et le studio continue de les occuper avec divers événements et surtout des récompenses. Nouvelle année oblige, Rockstar gâtera naturellement encore les joueurs.

Des récompenses gratuites dans Red Dead Redemption 2

Pour célébrer la nouvelle année, Rockstar récompense les joueurs les plus fidèles de Red Dead Online en leur offrant de nombreuses récompenses triplées (RDO$, XP de rôle et XP en capturant des primes classiques), augmentées (RDO$, or et XP pour la capture de primes notoires), ainsi qu'une multitude de contenus gratuits. Ces derniers seront distribués par vagues et nécessiteront parfois de remplir une petite condition, comme faire une partie dans un mode donné. En livrant un criminel légendaire recherché, les joueurs pourront notamment mettre la main sur les brassards Harshaw, tandis que les chasseurs de primes de rang 25 ou plus qui joueront à Red Dead Online recevront gratuitement un Clairborn blanc. Voici le programme de tous les contenus gratuits à récupérer dans le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 :

Du 6 au 12 janvier : récompense pour la carte au trésor de la côte de San Luis. Nécessite de terminer trois missions de chasse à la prime.

: récompense pour la carte au trésor de la côte de San Luis. Nécessite de terminer trois missions de chasse à la prime. Du 13 au 19 janvier : une offre de -40 % sur un objet de rôle de chasseur de primes établi ou distingué. Demande d'effectuer tous les défis du jour pour chasseur de primes.

: une offre de -40 % sur un objet de rôle de chasseur de primes établi ou distingué. Demande d'effectuer tous les défis du jour pour chasseur de primes. Du 20 au 26 janvier : offre de -50 % sur une arme. Demande de erminer trois missions de chasse à la prime.

: offre de -50 % sur une arme. Demande de erminer trois missions de chasse à la prime. Du 27 janvier au 2 février : le manteau Torranca beige. Obtenu par les joueurs de rang 50 ou plus en se connectant.

Des tenues gratuites à récupérer en janvier 2026

Aussi, en participant à Chasse à l'homme ou Au nom de la loi à n’importe quel moment en janvier 2026, les joueurs de Red Dead Redemption 2 recevront la décoration Gable. Il leur faudra également remporter une victoire dans les séries à la une pour obtenir gratuitement le gilet Morales noir. Les fashionistas pourront également faire leurs emplettes dans le catalogue Wheeler, Rawson & Co. jusqu'au 2 février, notamment pour mettre la main sur la tenue gratuite de la communauté du mois, composée des éléments suivants :

Chapeau cayuga

Lavallière

Veste en cuir

Gilet Flores

Chemise ordinaire (pour homme) ou chemisier Iniesta (pour femme)

Pantalon Gibbston

Jambières Shaffer

Bottes Millard

