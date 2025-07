Si Rockstar Games a déjà assurément beaucoup à faire avec GTA 6, il se pourrait que le studio ait également bien d’autres surprises sous la main pour sa communauté. En effet, au cours des dernières semaines, de multiples rumeurs ont évoqué la possibilité que des portages et remasters d’anciens jeux puissent voir le jour d’ici la fin d’année 2025, à l’instar par exemple de GTA 4 ou de Red Dead Redemption 2. Et même si cela n’a pour l’instant été confirmé d’aucune manière par le studio, de nouveaux indices viennent aujourd’hui remettre de l’huile sur le feu.

Un nouvel indice repéré pour le remaster de Red Dead Redemption 2

Et cette fois encore, c’est alors de Red Dead Redemption 2 dont il est question. Car sept ans après sa sortie sur PS4 et Xbox One, le dernier hit de Rockstar serait désormais en passe de débarquer sur les consoles dernière génération, Nintendo Switch 2 compris. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé plusieurs insiders au cours des derniers mois, et ce que semble aujourd’hui appuyer un nouvel élément découvert par les internautes sur le site du studio. Un élément qui, étonnamment, concerne alors plus précisément Red Dead Online.

En effet, bien que le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 n’ait jamais bénéficié du même soutien que celui de GTA 5, il reste aujourd’hui encore bel et bien vivant. D’ailleurs, à la surprise de tout le monde, il a récemment été mis à jour par Rockstar, ce qui pourrait pour certains être un signe supplémentaire qu’un remaster est en approche. Et il est d’autant plus difficile de penser le contraire que, comme l’a révélé un certain Livid-Army-5857 sur Reddit, une nouvelle option de support baptisée « Online Migration » a été repérée sur le site support de Rockstar.

Celle-ci, qui ne concernait jusqu’à présent que GTA 5, a normalement pour objectif de permettre aux joueurs de conserver leur progression sur GTA Online d’une plateforme à une autre. Car contrairement à Red Dead Redemption 2, GTA 5 a bénéficié d’une sortie sur plusieurs générations, ce qui rend alors cette option tout à fait pertinente. Le fait qu’elle ait aujourd’hui été repérée sur la page de Red Dead, qui n’existe pour l’heure que sur une seule génération de consoles, a donc forcément été interprété comme un nouveau signe qu’un remaster arrive.

Option fantôme

Mieux encore, entre la récente mise à jour de Red Dead Online et la découverte de cette option sur le site support du studio, cela pourrait être le signe que Rockstar ne compte pas abandonner le multijoueur de Red Dead Redemption 2 de sitôt. Mais attention : précisons quand même que la mention du « Online Migration » a depuis été retirée du site. Est-elle arrivée avec un peu trop d’avance, ou s’agit-il simplement d’une erreur qui a naturellement été corrigée ? À ce stade, il est difficile d’être catégorique sur la question.

Sur Reddit, un internaute affirme toutefois avoir rempli un ticket d’aide avec ce motif, ce qui lui a alors permis d’obtenir la réponse suivante de Rockstar : « Merci de nous avoir contactés. Nous apprécions vraiment l’intérêt que vous portez à nos jeux ! Bien que nous n’ayons pas d’informations spécifiques à partager à ce sujet, notre objectif principal est d’aider les joueurs qui rencontrent des problèmes techniques. Pour obtenir les dernières mises à jour sur nos titres, nous vous encourageons à suivre Rockstar Games et à visiter notre site ». À voir, donc…