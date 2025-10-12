Red Dead Redemption 2 n’a pas fini de livrer ses secrets. Un joueur a récemment fait une découverte terrifiante en plein cœur du bayou, de quoi rendre cette région encore plus stressante qu’elle ne l’était déjà.

Plus de six ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 continue d’étonner. Le chef-d’œuvre de Rockstar cache encore des secrets, et certains sont loin d’être rassurants. Il y a peu, un joueur a fait une découverte pour le moins terrifiante dans les marais de Lemoyne. Une scène digne d’un film d’horreur.

Une découverte qui fait froid dans le dos dans Red Dead Redemption 2

Tout est parti d’un post sur Reddit sur Red Dead Redemption 2. Un joueur y partage une capture montrant une charrette abandonnée entourée de cadavres au milieu du bayou. Un décor macabre qui a aussitôt interpellé la communauté. Beaucoup pensaient à un nouvel événement ou à une mise à jour secrète.

Mais non. Il s’agissait d’une rencontre rare avec les Night Folk, une faction d’ennemis que certains joueurs n’ont jamais croisée. Ces mystérieux tueurs rôdent dans les marais uniquement la nuit. Ils surgissent sans prévenir, bloquent les chevaux et attaquent en silence avec des armes blanches. Autant dire que l’ambiance devient vite oppressante.

Quand le western se transforme en jeu d’horreur

C’est ce mélange entre réalisme et peur qui fait toute la force de Red Dead Redemption 2. À certains moments, le jeu laisse tomber le western classique pour se transformer en véritable survival horror. Les bruits du marais, la brume, les silhouettes au loin… tout est fait pour mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve.

Certains fans avouent même éviter complètement cette région. “Le bayou la nuit, c’est un cauchemar”, raconte l’un d’eux. D’autres y voient une référence directe à Undead Nightmare, le DLC horrifique du premier Red Dead Redemption. Et il faut l’avouer : l’atmosphère y est tout aussi angoissante.

Cette découverte des Night Folk montre une fois de plus que Red Dead 2 a encore beaucoup de secrets à livrer. Entre les rumeurs de fantômes, les rencontres paranormales et les crimes mystérieux, le titre de Rockstar entretient sa légende...

Source : Reddit