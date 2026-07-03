Nous approchons déjà à grands pas du huitième anniversaire de Red Dead Redemption 2. En attendant de voir si un certain GTA 6 à venir en fin d'année arrivera à le détrôner, ce titre reste pour beaucoup le chef d'œuvre absolu de Rockstar. Tout du moins pour ce qui est de son histoire principale en compagnie d'Arthur Morgan, et beaucoup moins pour son Online, largement abandonné face à l'incroyable popularité de celui de GTA 5. Qu'à cela ne tienne, le pan multijoueur du second opus de la saga western de Rockstar se pare donc de plusieurs nouveautés gratuites en ce mois de juillet 2026.

Retour en selle avec du nouveau sur le Online de Red Dead Redemption 2

Bien qu'il n'ait pas bénéficié du même engouement que le Online de GTA 5, celui de Red Dead Redemption 2 continue tout de même de recevoir des mises à jour mensuelles, ainsi que des événements, des éléments cosmétiques et des exclusivités à durée limitée. Et ce mois-ci ne fait évidemment pas exception. Il accueille à ce propos actuellement sa campagne « Bonus de chasseur de primes », permettant aux joueurs de faire équipe pour éliminer des criminels et accumuler des quantités considérables d'or et d'XP.

Joueur le Chasseur de Primes en ce moment sur le Online de Red Dead Redemption 2 permet de profiter de gains triplés en RDO$, en XP et en XP de rôle pour les primes classiques, ainsi que de gains triplés en RDO$, en XP et en or pour les primes légendaires et infâmes. Remettre avec succès n'importe quelle prime ce mois-ci permet par ailleurs d'obtenir l'emote « Chercher les ennuis » et terminer une prime légendaire permet de recevoir l'emote « Cri de guerre ». Enfin, terminer tous vos défis quotidiens de chasseur de primes permet d'obtenir un nouveau manteau.

Outre ces activités de Chasseur de Primes, les nouveautés gratuites du Online de Red Dead Redemption 2 incluent de nouveaux éléments cosmétiques. Pour célébrer le jour de l'Indépendance américaine, les joueurs recevront par exemple le poncho « Rebellion » dès leur connexion. De plus, les chasseurs de primes qui joueront au cours du mois de juillet pourront obtenir le bandana « Spirit of 1776 » jusqu'au 3 août. Les vendeurs agrémentent également leurs stocks des objets suivants : Pantalon Concho, bandana à motifs, veste Porter, veste Macbay et manteau Torranca.

© Rockstar Games

Des primes hebdomadaires tout au long du mois de juillet 2026

Enfin, les nouveautés gratuites du Online de Red Dead Redemption 2 incluent des récompenses à gagner chaque semaine en ce mois de juillet 2026, comme suit :

30 juin au 6 juillet : terminez deux missions de chasse à la prime pour recevoir trois bolas Hawkmoth et 100 munitions Express pour carabine à répétition.

: terminez deux missions de chasse à la prime pour recevoir trois bolas Hawkmoth et 100 munitions Express pour carabine à répétition. 7 au 13 juillet : terminez une activité avec un groupe permanent pour recevoir le manteau Eberhart bleu.

: terminez une activité avec un groupe permanent pour recevoir le manteau Eberhart bleu. 14 au 20 juillet : achetez une modification d'arme pour recevoir une récompense donnant accès à la carte au trésor de West Hill Haven.

: achetez une modification d'arme pour recevoir une récompense donnant accès à la carte au trésor de West Hill Haven. 21 au 27 juillet : gagnez cinq rangs ou atteignez le rang 20 (ou plus) en tant que chasseur de primes pour recevoir le chapeau en peau de raton laveur orange.

: gagnez cinq rangs ou atteignez le rang 20 (ou plus) en tant que chasseur de primes pour recevoir le chapeau en peau de raton laveur orange. 28 juillet au 3 août : terminez deux missions de chasse à la prime pour recevoir une récompense permettant d'obtenir une arme gratuite dans le Online de Red Dead Redemption 2

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Source : Site officiel de Rockstar Games