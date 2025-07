Après la douche froide et l'absence totale de remaster pour Red Dead Redemption 2, une autre nouvelle pourrait bien redonner le sourire et faire oublier cette déception. On pensait Red Dead Online abandonné depuis longtemps. Et pourtant, Rockstar vient de le ramener à la vie. Littéralement. Alors que plus personne n’attendait de nouveauté pour le mode en ligne du jeu, une mise à jour vient tout juste d’arriver, avec un contenu pour le moins… étrange.

Une surprise venue de nulle part pour Red Dead Redemption 2

Depuis 2022, Rockstar avait mis les choses au clair : Red Dead Redemption 2 Online ne recevrait plus de mises à jour majeures. L'équipe étant entièrement tournée vers le développement de GTA 6, les fans avaient fait leur deuil. Malgré l'immense succès du jeu principal, aucune extension solo n’a vu le jour, et les espoirs de revivre un jour une aventure zombie dans l’Ouest semblaient enterrés pour de bon.

Mais contre toute attente, Rockstar a décidé d’ajouter cette semaine une poignée de nouvelles missions en ligne sur Red Dead Redemption 2. Une annonce discrète, relayée notamment par des membres bien connus de la communauté, comme @videotechuk_, mais qui fait déjà beaucoup parler.

Des missions à l’ambiance surnaturelle

Baptisées Strange Tales of the West, ces missions prennent la forme de quatre scénarios jouables en solo via le système des missions Telegram. C’est Theodore Levin, l’auteur que l’on croise déjà dans le mode histoire, qui vous contacte. Son but : enquêter sur des phénomènes étranges dans l’Ouest sauvage.

Au programme sur Red Dead Redemption 2 : une mystérieuse peste, des automates devenus fous, des monstres tapis dans les marécages… et des rumeurs de morts qui ne le restent pas longtemps. Pour lancer ces missions, il suffit de récupérer une lettre au bureau de poste ou dans votre coffre de camp, ou bien d’accéder aux missions Telegram via le menu du joueur.

Ce nouveau contenu est certes modeste, mais l’ambiance ne laisse personne indifférent. Dès l’annonce, les joueurs ont fait le lien avec Undead Nightmare, l’extension culte de Red Dead Redemption sortie en 2010. Rockstar cherche-t-il simplement à faire un clin d’œil nostalgique ? Ou prépare-t-il quelque chose de plus gros ?

