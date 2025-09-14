Le 26 octobre prochain, Red Dead Redemption 2 célèbrera officiellement son septième anniversaire. Et tout le monde s’accordera à ce sujet : il reste aujourd’hui encore l’un des plus beaux jeux actuellement disponibles. Il faut dire que Rockstar Games n’hésite jamais à sortir les grands moyens, comme nous le prouvera sans doute encore une fois GTA 6 l’année prochaine. Pourtant, même malgré cela, il reste toujours possible de faire mieux. La preuve avec ce mod disponible sur Nexus Mods, qui améliore le jeu de façon inattendue.

Ce mod qui rend Red Dead Redemption 2 encore plus beau

Baptisé « Catalogue Improvements », ce mod réalisé par iAbokai et Suika n’a qu’un objectif : « améliorer l’expérience de personnalisation du joueur en ajoutant de la variété à la garde-robe et en réduisant le clipping sur de nombreux vêtements ». Car oui, aussi impressionnant soit-il, Red Dead Redemption 2 n’échappe pourtant aux petits défauts habituels que l’on retrouve dans bien des jeux, comme le fait par exemple de voir certains vêtements traverser d’autres textures ou encore des équipements flotter un peu dans le vide.

Un problème que ce mod vient donc corriger, tout en offrant au personnage de John Marston une garde-robe retravaillée pour mieux le distinguer du héros de Red Dead Redemption 2. « Une grande importance a été accordée à l’apparence de John Marston dans l’espoir de le rendre moins semblable à Arthur Morgan et plus unique » révèlent les créateurs. « La plupart de ses assets inutilisés/version beta ont été restaurés, ce qui inclut ses modèles de tête, ses vestes ouvertes et son équipement, ainsi que de nouveaux modèles de cheveux ».

Grâce à cela, les joueurs de Red Dead Redemption 2 peuvent donc profiter de la plupart de ses tenues aperçues entre les chapitres 1 et 6, ce qui vaut également pour Arthur lui-même, dont certaines tenues inutilisées ont été restaurées pour l’occasion. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les moddeurs indiquent par ailleurs avoir restauré un certain nombre de chapeaux mis de côté par Rockstar lors du développement, en plus d’avoir amélioré les chevaux, qui sont désormais équipés de fers à cheval et d’un étui pour le fusil.

© iAbokai/Suika

Des petits secrets qui restent à découvrir

Bref, si Red Dead Redemption 2 était déjà un jeu dont le sens du détail avait de quoi époustoufler, c’est encore plus le cas grâce à ce mod qui, non content d’améliorer les quelques défauts ici et là, se paie en plus le luxe de restaurer et d’ajouter du contenu supplémentaire pour les joueurs. Et ce n’est visiblement qu’un échantillon des changements apportés par « Catalogue Improvements » si l’on en croit ses créateurs, qui préfèrent laisser aux joueurs le plaisir de découvrir le reste par eux-mêmes.

« Nous vous avons déjà présenté les fonctionnalités les plus importantes de ce projet, alors nous vous invitons simplement à profiter du mod et à passer un bon moment » concluent-ils. Voilà qui devrait intéresser les joueurs PC de Red Dead Redemption 2. D’autant plus que, précisons-le tout de même : ce mod est bien évidemment gratuit. Vous n’avez donc rien à dépenser pour profiter de cette version améliorée du chef d’œuvre de Rockstar qui, malheureusement, tarde encore à annoncer son arrivée sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour le moment.

Source : Nexus Mods