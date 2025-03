Ce mois de mars s’annonce particulièrement festif dans Red Dead Online (Red Dead Redemption 2). Rockstar met le rôle de Moonshiner à l’honneur avec une avalanche de bonus, récompenses et réductions. Une occasion en or pour les joueurs de se replonger dans la vie de contrebandier… ou de la découvrir pour la première fois.

De l’argent, de l’XP et du fun en prime pour Red Dead Redemption 2

Les missions scénarisées du rôle Moonshiner dans Red Dead Redemption 2 rapportent ce mois-ci 3 fois plus de RDO$ et d’XP. Une belle manière de progresser rapidement tout en (re)découvrant l’histoire de Maggie Fike et de son réseau clandestin. Et ce n’est pas tout. Les ventes de moonshine, elles aussi, sont boostées avec 2 fois plus de RDO$ et d’XP de rôle à la clé. De quoi motiver les bootleggers à remplir leurs chariots.

Autre bonne nouvelle : les frais de création de Posse persistante sont supprimés. Et chaque activité réalisée en groupe vous rapportera 100 % d’XP en plus. L’idéal pour progresser plus vite tout en partageant l’aventure entre amis sur Red Dead Redemption 2 .

Des défis hebdomadaires avec des récompenses exclusives

Chaque semaine du mois de mars propose des objectifs simples avec des cadeaux à la clé sur Red Dead Redemption 2 :

4 au 10 mars : terminez une mission Moonshiner pour débloquer les chaussures Salter bleues

: terminez une mission Moonshiner pour débloquer les 11 au 17 mars : jouez avec une Posse pour recevoir le poncho Prieto rouge

: jouez avec une Posse pour recevoir le 18 au 24 mars : détruisez un barrage d’agents du fisc pour obtenir le chapeau Raccoon noir

: détruisez un barrage d’agents du fisc pour obtenir le 25 au 31 mars : terminez une autre mission Moonshiner pour gagner le pantalon Carver bleu

Pas besoin de faire grand-chose pour recevoir des bonus Red Dead Redemption 2 . En vous connectant simplement ce mois-ci, vous pourrez recevoir :

Une veste Leavitt blanche et marron

Deux photos de décoration pour votre distillerie

Les emotes “Wet Your Whistle” (si vous êtes Moonshiner niveau 15+) et “Coin Bite” (après une vente réussie)

Et si vous aimez les défis, pensez à compléter 3 défis de rôle ou 3 défis quotidiens : vous gagnerez un bandana blanc à motifs, des balles haute vélocité et un tonique miracle puissant.

Des promos à ne pas rater

Côté boutique, il y a aussi de quoi faire de bonnes affaires :

-10 Gold Bars sur la distillerie Moonshine

-50 % sur l’extension Bar et ses décorations

-40 % sur les tenues de rôle Moonshiner

-30 % sur certains chevaux, armes, munitions et vêtements

À l’approche de la Saint-Patrick, une nouvelle tenue inspirée par la communauté Wild Mitts est disponible gratuitement. Une façon originale de marquer le coup avec style sur Red Dead Redemption 2 .

Source : Rockstar