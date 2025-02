Les chasseurs de primes sont à l’honneur dans Red Dead Online sur Red Dead Redemption 2 en février. Rockstar leur réserve un programme chargé avec des gains boostés, des vêtements rares, des promotions et des cadeaux. Si vous aimez traquer les criminels dans l’Ouest sauvage, c’est le moment d’en profiter !

Plein de cadeaux sur Red Dead Redemption 2

Ce mois-ci sur Red Dead Redemption 2, toutes les missions de chasse à la prime sont ultra rentables. Que ce soit des primes classiques, notoires ou légendaires, elles offrent trois fois plus de RDO$, d’or et d’XP. De quoi remplir vos poches rapidement. En plus, Rockstar récompense les plus assidus. Si vous atteignez le rang 30 du rôle de chasseur de primes avant le 3 mars, vous recevrez une paire d’éperons de vaquero baroques rouge vif. Et si vous complétez tous les défis quotidiens de chasseur de primes au moins une fois, vous obtiendrez le chapeau Menasco rouge.

Les événements en mode exploration "Au nom de la loi" et "Chasse à l’homme" voient aussi leurs récompenses tripler en RDO$ et XP. En plus, si vous participez à l’un de ces événements avant le 3 mars sur Red Dead Redempion 2 , vous recevrez une réduction de 50 % sur une double cartouchière.

Des cadeaux pour la Saint-Valentin

Rockstar pense aussi aux joueurs pendant la semaine de la Saint-Valentin, du 11 au 17 février. En vous connectant à Red Dead Online sur Red Dead Redemption 2, vous recevrez le manteau Irwin rose gratuitement. Et ce n’est pas tout. Si vous terminez la mission "Entre amour et honneur", vous gagnerez 50 flèches de traque et une réduction de 50 % sur l’arc amélioré.

Les séries à la une sont également boostées ce mois-ci avec des gains doublés en RDO$ et en XP. Voici le programme :

Du 4 au 10 février : Série Capture extrême

: Série Capture extrême Du 11 au 17 février : Série pro extrême

: Série pro extrême Du 18 au 24 février : Série élimination extrême

: Série élimination extrême Du 25 février au 3 mars : Tous aux abris extrême

En plus, si vous remportez une victoire dans une série à la une ce mois-ci dans Red Dead Redemption 2, vous recevrez une réduction de 40 % sur un objet de chasseur de primes établi ou distingué.

Certains vêtements qui avaient disparu du catalogue Wheeler, Rawson & Co. sont de retour jusqu’au 3 mars. Parmi eux, vous trouverez :

Le chapeau en alligator

La veste Porter

Le corset Chambliss

La jupe relevée

La double cartouchière Carbow

Une pluie de récompenses !

Si vous voulez ajouter ces pièces à votre collection, c’est le moment ou jamais. En outre, chaque semaine, en livrant des criminels recherchés sur Red Dead Redemption 2, vous pourrez débloquer des récompenses spéciales :

Du 4 au 10 février : Livrez une prime légendaire pour recevoir les bottes Strickland rouge et noir .

: Livrez une pour recevoir les . Du 11 au 17 février : Montez 5 fois de rang ou atteignez le rang 20+ pour obtenir une carte au trésor de Hill Haven Ouest .

: Montez ou atteignez pour obtenir une . Du 18 au 24 février : Livrez une prime légendaire pour obtenir le manteau Fernwater rouge .

: Livrez une pour obtenir le . Du 25 février au 3 mars : Montez 5 fois de rang ou atteignez le rang 20+ pour recevoir une carte au trésor d’O’Creagh’s Run.

Enfin, ce mois-ci, Rockstar met à l’honneur la communauté Red Dead Fashion en offrant une tenue gratuite, inspirée par l’utilisateur First-Dragonfruit-78. Vous pourrez récupérer gratuitement ces pièces chez les taillleurs ou via le catalogue Wheeler, Rawson & Co. :

Manteau queue-de-morue formel

Foulard fin

Chemise de soirée française (homme)

Gilet de grande occasion (homme) / Corset Chambliss (femme)

Pantalon Martindale (homme) / Pantalon de bandito (femme)

Bottes Dunsinnan (homme) / Bottes Watonga (femme)

Bref, c'est tout simplement un mois énorme pour Red Dead Redemption 2.