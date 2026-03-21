Red Dead Redemption 2 finira-t-il par sortir un jour ou l’autre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 ? Voilà l’une des grandes questions que bon nombre de joueurs se posent. En effet, cela fait de nombreux mois maintenant que des rumeurs évoquent l’existence d’un portage du hit de Rockstar Games pour les consoles actuelles, même si le studio se refuse pour l’instant à faire tout commentaire à ce sujet. Heureusement, pour patienter jusqu’à, on l’espère, une officialisation, la communauté du jeu ne manque assurément pas d’idées.

Le mod Pokemon de Red Dead Redemption 2 est disponible

Pour preuve, comme nous avions déjà pu vous en parler le mois dernier, un moddeur dénommé Blurbs s’est lancé dans un projet pour le moins inattendu : celui de transformer Red Dead Redemption 2 en un Pokemon-like. Vidéo à l’appui, il avait ainsi montré la façon dont il avait modifié le titre de Rockstar afin de lui inculquer une interface similaire à celle des jeux Nintendo, en plus de mettre en place de nouvelles mécaniques directement inspirées de ces derniers. Avec, entre autres, la possibilité de capturer certains des animaux sauvages du jeu.

De quoi attirer l’attention des fans de Pokemon, donc, qui seront probablement ravis d’apprendre que le mod en question, baptisé « Blurbs Pokemon RPG », est maintenant disponible au téléchargement sur Nexus Mods. « Ce mod transforme Red Dead Redemption 2 en un RPG Pokemon » peut-on alors lire dans la description du site. « Attrapez des animaux sauvages et affrontez des PNJ avec le gang de Van Der Linde en tant que Gym Leaders ». En sachant, bien sûr, qu’il s’agit alors d’un contenu entièrement gratuit pour tous les possesseurs de la version PC du jeu.

Notez toutefois que pour fonctionner, Blurbs Pokemon RPG nécessite l’utilisation de Script Hook et OBS, qui doivent donc être installés sur votre machine. « Oui, vous devez utiliser un logiciel de streaming pour gérer l’interface utilisateur et le son » explique en effet le créateur du mod de Red Dead Redemption 2. « Il n’est pas nécessaire de lancer un flux de diffusion pour que cela fonctionne », rassure-t-il cependant. Pour ceux que cela intéresse, plus d’informations sont disponibles sur la page Nexus Mods du projet (en anglais). Reste maintenant à savoir si les avocats de Nintendo frapperont, comme ils le font régulièrement avec ce genre d'initiative. « Bonne chance avec les avocats de Nintendo », plaisante par exemple un internaute.

Source : Nexus Mods