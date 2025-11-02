Sept ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 peut encore se réinventer. La preuve avec ce contenu gratuit qui répond à une demande de longue date de la part des fans.

Préparez-vous à faire parler la poudre. Red Dead Redemption 2 fêtait son anniversaire le week-end dernier. C'est donc la période idéale pour voir ce que le jeu a encore dans le ventre et, pourquoi pas, découvrir du contenu inédit. D'autant plus que vous pouvez faire cela gratuitement grâce aux créations des fans eux-mêmes. Or, celle-ci a vraiment de quoi plaire puisqu'elle donne accès à des missions qu'on ne pouvait pas expérimenter librement à l'origine.

L'art du braquage pour Red Dead Redemption 2

Salué par la critique et le public, Red Dead Redemption 2 fait partie de ces jeux vidéo qui marquent leur époque. Avec son monde vivant et extrêmement détaillé, son sens du réalisme, ainsi qu'une narration sans anicroche, c'est un incontournable. Est-ce dire qu'il est exempt de défaut ? Absolument pas. Certains auraient par exemple aimé accomplir certains types de missions en dehors de la trame scénarisée, simplement en se baladant dans le monde ouvert, comme les braquages de banque par exemple. Qu'à cela ne tienne, un joueur a rendu cela possible grâce à un mod gratuit sur PC.

Le 20 octobre dernier, le moddeur tripleXdemN a uploadé un nouveau contenu gratuit de sa confection pour le mode en ligne de Red Dead Redemption 2. Intitulé « Banks of the West », il intègre des banques fonctionnelles dans le jeu, notamment à Rhodes, Valentine ou encore Armadillo. Ainsi, vous pouvez y déposer et retirer de l'argent, mais aussi les braquer à vos risques et périls. En effet, l'argent dans votre coffre est sécurisé tant que vous ne mourrez pas avec une prime supérieur à $100 sur votre tête.

Ce contenu gratuit est typiquement le genre d'attentes des fans de Red Dead Redemption 2, surtout de sa communauté en ligne. Cela vient ajouter un peu de piment au gameplay et approfondit toujours plus votre vie de cow-boy. Si vous voulez tenter l'expérience, il vous suffit de l'installer sur votre PC depuis la plateforme Nexus Mods. À vous ensuite les braquages à toute berzingue dans l'Ouest américain tel que Rockstar Games l'a imaginé.