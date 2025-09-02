Ces dernières semaines, beaucoup de mouvement semble avoir eu lieu du côté de Red Dead Redemption. En effet, outre l’arrivée de divers contenus gratuits pour le mode Online, ce sont surtout les multiples rumeurs et indices évoquant l’arrivée d’une version next-gen de Red Dead Redemption 2 qui ont retenu l’attention des joueurs, au même titre que la possible existence d’une version Nintendo Switch 2. Mais à défaut de vouloir officialiser l’information, Rockstar Games s’est à la place contenté de supprimer l’une des fonctionnalités du jeu.

Une fonctionnalité de Red Dead Redemption 2 supprimée

Ceux qui étaient là au lancement du jeu le savent probablement, mais Red Dead Redemption 2 s’est accompagné de ce qu’on appelle une « companion app », à savoir une application destinée à prolonger l’expérience sur mobiles et tablettes. Téléchargeable sur iOS et Android, celle-ci permettait aux joueurs d’afficher la carte du jeu sur un autre support afin de bénéficier d’informations interactives en temps réel, en plus de pouvoir y feuilleter le carnet d’Arthur Morgan ou encore d’y retrouver toutes sortes d’informations et statistiques utiles.

Une application plutôt sympathique donc, qui était un bon moyen d’avoir tout ce dont on a besoin à portée de main sans forcément avoir à se perdre dans les menus du jeu. Mais vous l’aurez sans doute constaté, on en parle aujourd’hui au passé. Et pour cause : il s’avère que les créateurs de Red Dead Redemption 2 ont pris la décision de retirer l’application des boutiques en ligne le 19 août dernier. Pour quelle raison ? On l’ignore, puisque le communiqué officiel du studio se garde bien de révéler davantage de détails à ce sujet.

Néanmoins, Rockstar précise tout de même que « ceux qui ont précédemment téléchargé l’application compagnon officielle [du jeu] peuvent y accéder à partir de leur historique d’achats Apple/Google ». De même, « les joueurs ayant acheté Red Dead Redemption 2 : The Complete Official Guide via l’application pourront continuer d’y accéder ». Pour les autres, en revanche, il est désormais trop tard. Il faudra donc se contenter des moyens traditionnels pour s’immerger dans l’univers du jeu.

Les rumeurs autour d’une version next-gen relancées

Sans grande surprise, cette soudaine décision de Rockstar n’a toutefois pas manqué de remettre le feu aux poudres concernant l’arrivée potentielle d’une version next-gen de Red Dead Redemption 2. En effet, bien des fans estiment que cela pourrait être le signe qu’une nouvelle version de l’application est destinée à voir le jour, ce qui pourrait désormais n’être plus qu’une question de temps. D’autres, plus terres à terres, estiment plus simplement que le studio a préféré s’en débarrasser plutôt que de continuer à la mettre à jour.

Car ceux qui ont tenté de s’en servir sur PS5 et Xbox Series l’auront constaté, celle-ci ne fonctionne tout simplement pas. Tout porte à croire, donc, que Rockstar a préféré arrêter les frais. D’autant plus que les applications du genre, relativement nombreuses il y a encore quelques années, sont peu à peu tombées dans l’oubli à défaut d’être réellement utilisées par les joueurs. Fera-t-elle son retour avec l’arrivée de la fameuse version next-gen de Red Dead Redemption 2 ? Cela semble peu probable, mais qui sait. L’avenir nous le dira.

