Oui, Red Dead Redemption 2 est déjà l’un des plus beaux jeux jamais sortis. Mais croyez-le ou non, il peut encore aller plus loin. La preuve avec une nouvelle vidéo impressionnante publiée par Digital Dreams, qui montre le jeu dans une version totalement métamorphosée grâce à un mod ultra réaliste. Ce n'est pas la première vidéo de ce genre, on vous a déjà montré son travail.

Un rendu photoréaliste bluffant sur Red Dead Redemption 2

Un gros travail de modding graphique pour Red Dead Redemption 2. Résultat : des graphismes à couper le souffle, tournant en 8K à 60 images par seconde, boostés par la puissance d’une RTX 5090 et un preset ReShade nommé Vestigia. Le rendu est tout simplement spectaculaire.

Dès les premières secondes, les images frappent fort. La lumière, les ombres, les reflets, les textures… tout paraît plus vivant, plus naturel, plus profond. Chaque environnement semble tout droit sorti d’un film. Ce mod ne change rien au gameplay. Il agit uniquement sur l’aspect visuel. Et pourtant, l’immersion est totalement décuplée. On redécouvre le monde du jeu sous un nouveau jour, comme si c’était un titre nouvelle génération.

Une démo technique pour PC ultra-puissant

Soyons clairs : pour profiter de cette qualité d’image sur Red Dead Redemption 2, il faut un PC monstrueux malgré son age. La configuration utilisée par Digital Dreams est impressionnante : Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM, RTX 5090, et un écran 8K. Autant dire que ce mod s’adresse avant tout aux passionnés de graphismes et aux joueurs équipés de machines haut de gamme. Mais même sans ce type de matériel, la vidéo vaut le coup d’œil. Elle montre jusqu’où peut aller le modding quand il est poussé à l’extrême.

Ce mod est une belle preuve que même des années après sa sortie, Red Dead Redemption 2 continue de surprendre. Le travail de la communauté permet au jeu de se réinventer visuellement, tout en conservant ce qui fait son charme. Pour ceux qui aiment prendre de belles captures, explorer les paysages ou simplement admirer un jeu à son maximum graphique, ce genre de contenu est un vrai plaisir.

Source : Digital Dreams