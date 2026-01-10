Rockstar Games aime décidément jouer avec ses communautés. Si le mystère de GTA 5 est l'un des plus emblématiques, il ne faudrait pas sous-estimer l'ampleur de ceux de sa licence de western. La preuve une fois encore avec une découverte inédite dans l'univers de Red Dead Redemption 2. Presque 10 ans après sa sortie, les fans seraient enfin sur le point de percer un secret insoupçonné.

Un nouveau mystère de Red Dead Redemption 2 enflamme la toile

Dernièrement, les mystères de Red Dead Redemption 2 refont étonnamment surface. Une interview de Dan Houser avait par exemple levé le voile sur la vérité derrière le « Strange Man » et Gavin. Mais, cette fois, ce sont bien les fans eux-mêmes qui ont mis le doigt sur quelque chose qui était en fait sous leurs yeux depuis la sortie du jeu, en 2018.

Trois internautes, goldenplaysterraria, pariah87 et u/FL4VA-01, ont observé un symbole loin d'être anodin. Vous-mêmes, vous pouvez le retrouver en vous rendant à la Heartland Oil Fields, à l'Est de Valentine. En observant les poteaux télégraphiques entre 3 et 4 heures du matin, vous verrez que l'un d'eux comporte le dessin d'une araignée. Or, les fans ont fini par se rendre compte que ce n'est pas le seul dans Red Dead Redemption 2. Plus que cela : en reliant les différentes occurrences de ce motif sur la carte du jeu, on verrait la forme d'une arachnide apparaître.

© Strange Man.

Jusqu'où ira le mystère de l'araignée ?

Les investigations des fans de Red Dead Redemption 2 les ont conduits à un arbre au centre de motif sur la map. Sur celui-ci est tissée une véritable toile d'araignée sur laquelle figure la lettre « N ». En suivant les poteaux télégraphiques vers le Nord, ils ont trouvé un message indiquant de suivre d'autres poteaux à l'Ouest. Là, un autre message fini par apparaître, guidant à une guitare au Nord-Ouest cette fois. Or, c'est là qu'on se rend compte que, vu du ciel, Fort Wallace revêt la forme de l'instrument. Sur place, on en trouve justement une dans une tour de garde.

C'est là que nous arrivons à la dernière étape du mystère de Red Dead Redemption 2. Les joueuses et joueurs se sont aperçus qu'une des tuiles du toit de cette tour de garde portait un dessin d'oiseaux pointant vers le Nord-Est. Ni une ni deux, ils ont suivi la direction indiquées jusqu'à tomber sur des volatiles à Calumet Ravine. En s'armant alors de leurs jumelles, ils ont jeté un œil vers la montagne face à eux. Quelle surprise d'y voir apparaître... un point d'interrogation ! Sauf que l'endroit est situé en dehors de la carte. Comment y accéder ?

Pour l'heure, la recherche est donc relativement bloquée. Du moins, pour la plupart des fans. Car, avec un peu de débrouillardise (et le recours aux mods), les joueuses et joueurs PC pourraient bien parvenir à atteindre ce point. Cela pourrait bien lever le voile sur le secret de l'araignée dans Red Dead Redemption 2. Que découvriront-ils ? Mystère.