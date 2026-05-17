Alors que la chasse aux informations sur GTA 6 fait rage en ligne, Rockstar lance un nouvel événement qui va occuper une partie des joueuses et joueurs de Red Dead Redemption 2.

Enfourchez votre monture, l'ouest sauvage de Red Dead Redemption 2 n'attend que vous. Même si tous les regards se tournent vers GTA 6 ces derniers temps, Rockstar Games n'oublie pas son célèbre western. C'est pourquoi il dévoile les nouveautés qui attendent dès maintenant la communauté en ligne du jeu. Comme d'habitude, joueuses et joueurs vont pouvoir récolter un tas de bonus et profiter de réductions in-game.

Red Dead Redemption 2 vous gâte avec des récompenses de naturalistes

Vous entendez l'appel de la nature ? C'est Harriet Davenport qui requiert votre aide dans le mode Online de Red Dead Redemption 2. La fameuse naturaliste compte sur vous pour l'aider dans ses recherches tout en protégeant la faune. En accomplissant les missions du nouvel événement, vous récolterez trois fois plus de RDO$, d'XP et d'expérience de rôle, rien que ça. Il y a même une émote gratuite à la clé en finissant une mission d'observation.

© Rockstar Games

Red Dead Online vous invite aussi à prendre part aux courses de chevaux pour vous remplir les poches. Là, ce n'est pas 3, mais 4 fois plus d'argent que vous empocherez. Vous obtiendrez aussi davantage de lingots et d'expérience. De plus, en terminant dans le top 3 ce mois-ci, vous pourrez remporter la fameuse boucle de ceinture rubis, si vous ne l'aviez pas débloquer à l'époque dans le passe hors-la-loi.

Comme dans chaque événement du jeu, le catalogue Wheeler, Rawson & Co vous réserve de belles réductions sur une sélection d'objets. Armes, accessoires, selles... Tout est bon pour faire de vous le cow-boy le plus classe de Red Dead Online à moindre coût. En plus, le mode en ligne de RDR 2 vous récompensera de plusieurs cadeaux selon les défis remportés chaque semaine en mai :

5 au 11 mai : 2 lingots d'or pour une victoire en série à la une

: 2 lingots d'or pour une victoire en série à la une 12 au 18 mai : -50 % de réduction offerts sur un objet de rôle naturaliste confirmé ou plus en remplissant 3 défis quotidiens

: -50 % de réduction offerts sur un objet de rôle naturaliste confirmé ou plus en remplissant 3 défis quotidiens 19 au 25 mai : 1 émote gratuite en remportant une série à la une

: 1 émote gratuite en remportant une série à la une 26 mai au 1er juin : recevez le manteau Morning Tail en noir en vendant 3 échantillons