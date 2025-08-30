C'est le moment de rallumer Red Dead Redemption 2 pour faire le plein de récompenses gratuites qui devraient faire plaisir au hors-la-loi que vous êtes.

Avis à tous les fans de Red Dead Redemption 2 et surtout de son aventure en ligne ! Les hors-la-loi sont de sortie avec une tonne de contenus gratuits à la clef. Enfourchez donc votre monture pour parcourir le Far West tel que Rockstar Games l'a imaginé. Mais hâtez-vous, car ces cadeaux ne seront pas disponibles éternellement et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Toujours plus de cadeaux gratuits dans Red Dead Redemption 2

Vous n'êtes pas sans savoir que les deux derniers gros jeux de Rockstar, GTA 5 et Red Dead Redemption 2, s'accompagnent d'un mode en ligne multijoueur. Dans les deux cas, ce mode a même pris de l'ampleur et gagné en popularité au point de devenir un standalone à part entière. Or, qui dit jeu service, dit aussi contenu gratuit régulier. Et il y en a foison en ce moment chez les cow-boy !

Red Dead Online met les chasseurs de primes à l'honneur avec sa dernière mise à jour Bounty Hunter. D'abord, plusieurs nouvelles tenues gratuites créées par la communauté sont offertes. Cette fois, ce sont les conceptions de l'internaute KingRaedwald0559 qui ont été choisies ! Vous pouvez les réclamer dans le jeu via la revue Wheeler, Rawson & Co :

Chapeau Drifter

Veste Antoine pour homme

Redingote classique pour femme

Chemise Corrales pour homme

Chemisier Iniesta pour femme

Gilet opulent

Pantalon clouté

Cravate plissée

Guêtres pour homme et les bottes Homestead pour femme

Profitez encore d'autres avantages très intéressants dans Red Dead Online. D'abord, Wheeler, Rawson & Co vous fait profiter d'une tonne de remises mensuelles, allant de -30 à -50 % sur une large variété de produits. Elles courent par conséquent jusqu'à la fin du mois d'août.

Ensuite, un tas de contenus gratuits vous attendent si vous relevez certains défis d'ici au 1er septembre 2025. Ainsi, gagnez deux fois plus de RDO$ et d'XP via la série hardcore de Saint Denis. D'autre part, si vous obtenez 5 rangs ou que vous atteignez au moins le niveau 20 dans la carrière chasseur de primes, vous serez récompensé d'un chapeau blanc Menasco. C'est donc le moment ou jamais de rafler la mise dans le online de Red Dead Redemption 2 !

© Rockstar Games.