Des anciens de chez CD Projekt (et d'autres équipes) ont voulu créer un tout nouveau studio indépendant : Rebel Wolves, basé lui aussi en Pologne. La bonne nouvelle c'est notamment la figure principale de ce studio qui n'est autre que Konrad Tomaszkiewicz, le directeur de The Witcher 3.

Cette fameuse équipe de rebelle se compose ainsi d'après le communiqué de presse :

L'équipe de Rebel Wolves est déjà au travail sur un nouveau RPG AAA dans un univers de Dark Fantasy sous Unreal Engine :

Pour nous tous, ici à Rebel Wolves, les jeux vidéo ont toujours été quelque chose à quoi nous étions destinés, quelque chose d'ancré dans notre ADN. Nous développons un jeu vidéo auquel nous aimerions jouer de la manière dont les jeux devraient être faits. Nous voulons faire évoluer le genre des RPG en créant des histoires inoubliables et en suscitant des émotions profondes, tout en travaillant au sein d'une équipe soudée, unie par un objectif et une ambition communs. Collectivement, nous envisageons Rebel Wolves comme un endroit où les développeurs de jeux expérimentés peuvent raviver leur passion, où ils peuvent se concentrer sur leur métier et verser leur amour dans un titre étonnant et ambitieux. Nous voulons rester petits et agiles, un endroit où les gens se connaissent et s'entraident.