La licence Rayman avait disparu des radars ces dernières années. Mais, ça y est, Ubisoft est bien décidé à la faire revenir sur le devant de la scène, c'est officiel.

Ubisoft ne manque pas de licences de renom dans ses catalogues. Certaines sont encore bien vivaces, à l'instar des Assassin's Creed et autres Far Cry. D'autres, en revanche, se sont mises au repos, parfois depuis des années. Mais il ne faut jamais perdre espoir d'une réanimation ! La preuve avec Rayman, qui confirme à nouveau, et de manière officielle, un retour prochain, pour le plus grand plaisir des fans.

Rayman vous prépare de grandes choses

Hier, Ubisoft célébrait les 30 ans de la licence Rayman avec une vidéo qui ne manquera pas de faire se dresser les poils des plus nostalgiques des fans. En vidéo, le producteur Loic Gounon s'est targué d'un message enthousiaste, annonçant des tonnes de surprises à venir pour replonger dans l'histoire ce personnage emblématique du jeu vidéo français. Mais, même si cela fera plaisir à beaucoup, ce n'est pas là le plus important !

En effet, en plus des futures archives qui ressortiront dans les prochaines semaines, Gounon a fait une déclaration qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Après les offres d'emploi récemment repérées chez Ubisoft, le retour de Rayman se confirme de manière officielle :

Les équipes talentueuses d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent actuellement ensemble sur le futur de Rayman. N'attendez pas d'avoir des nouvelles sous peu, mais soyez rassuré : Rayman est entre de bonnes mains.

Pour l'heure, ce retour de la licence Rayman est donc encore flou dans la forme qu'il prendra. Certains bruits de couloir évoquaient ces dernières années un possible remake du premier opus. Désormais, on se dit qu'avec Ubisoft Montpellier aux commandes, nous pourrions avoir quelque chose à la manière des plateformers 2D Origins et Legend. Cela dit, les équipes de Milan ont aussi une belle expérience sur les opus en 3D.

Toujours est-il que l'alliance du savoir-faire des deux équipes est de bon augure pour le comeback de Rayman. La licence est de nouveau confiée à des équipes qui la connaissent bien. Cela ne devrait que profiter au futur jeu, même s'il faudra patienter un moment avant d'en apprendre davantage. En tout cas, c'est un retour en force qui s'annonce !