On a enfin des nouvelles du retour de Rayman sur le devant de la scène. Un remake serait bel et bien en préparation, et c'est cette fois-ci Michel Ancel qui le dit.

Il y un peu plus d'un mois, les fans de Rayman apprenaient une excellente nouvelle. Malgré la situation interne très compliquée au sein d'Ubisoft, entre licenciements, remaniements structurels et annulations de projets, l'éditeur français annonçait en effet qu'un personnage emblématique du studio ferait bientôt son grand retour. Rayman reviendrait en effet sur le devant de la scène à l'occasion des 30 ans de la licence. A ce moment, on pouvait notamment lire que « les talentueuses équipes d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent actuellement ensemble sur le futur de Rayman ». Sans forcément qu'on en sache plus sur le moment. Il a fallu attendre quelques jours pour apprendre qu'il ne s'agirait en effet pas d'un nouvel épisode de Rayman mais d'un remake. On ignorait si ce travail de modernisation allait concerner le premier épisode de la série sorti en 1995, ou un autre opus.

Michel Ancel donne des nouvelles d'un nouveau projet Rayman

Plusieurs sources sur Internet s'étaient ensuite exprimées, laissant penser qu'il s'agirait peut-être d'un remake des épisodes 2D créés par Ubisoft Montpellier en 2011 et 2013. Tout cela restait alors au stade de simples "bruits de couloir", aucune officialisation n'ayant eu lieu de façon concrète. Cependant, c'est aujourd'hui Michel Ancel qui donne davantage de nouvelles du projet. Le créateur original de Rayman a donné une interview au média Retro Gamer Magazine, dans son dernier numéro. A l'intérieur, il s'exprime au sujet du premier épisode de la série :

Je crois qu'il y a une sorte de remake de prévu. Je ne sais pas quand précisément, mais il sera en HD et je crois qu'Ubisoft ajoute quelques checkpoints en plus et des choses comme ça pour rendre l'expérience moins frustrante. C'est une bonne décision. C'est en effet le seul point qui pourrait déranger les joueurs moins chevronnés. Mais oui, je pense que c'est toujours un très bon jeu. Michel Ancel, dans le dernier numéro de Retro Gamer Magazine

Les informations vont donc un peu dans tous les sens concernant ce potentiel retour de Rayman. Certains affirment qu'il s'agirait d'un des épisodes modernes développés par Ubisoft Montpellier. D'autres sources parlent du premier jeu de 1995, modernisé pour le trentième anniversaire du jeu. Et maintenant, Michel Ancel vient corroborer ces faits. On pourrait donc avoir droit à une annonce officielle prochainement, mais personne ne sait encore à quoi elle ressemblera.

Source : Retro Gamer Magazine