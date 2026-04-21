Les 30 ans de Rayman n’ont pas été aussi marquants que ce que beaucoup de joueurs espéraient, mais Ubisoft planche en coulisses sur un vrai retour d’une de ses licences les plus iconiques.

Ubisoft et le secret industriel, c'est une relation compliquée. Entre les boutiques des constructeurs, les réseaux sociaux et parfois même ses propres sites qui vendent la mèche, l'éditeur français a tendance à voir ses annonces fuiter bien avant l'heure. Preuve, s'il en fallait encore une avec Assassin's Creed Black Flag Remake, dont les premières images ont leaké une petite heure après qu'Ubisoft ait donné rendez-vous aux joueurs. Dans son récent podcast, Tom Henderson, fondateur d'Insider Gaming et habitué des dossiers sur le sujet, a passé en revue plusieurs projets actuellement en développement chez l'éditeur, qu'ils soient déjà annoncés ou encore soigneusement gardés sous le coude. Et un nom qu’on aimerait entendre un peu plus souvent est revenu sur la table : Rayman.

Quelques nouvelles du prochain jeu Rayman

Les développements de Splinter Cell Remake et Far Cry 7 sont en difficultés. Assassin's Creed Black Flag va se dévoiler au grand jour cette semaine. Le prochain Ghost Recon serait l'une des prochaines grosses cartouches du studio… Les projets s'accumulent chez Ubisoft, mais tous n'avancent pas au même rythme. Entre retour de licences historiques disparues du paysage et franchises indissociables de l'éditeur, les contours de la stratégie du studio commencent à se dessiner depuis son association avec Tencent,. Et comme souvent, les rumeurs et les leaks viennent combler le silence de l'éditeur français. A l'occasion des 30 ans de la licence, rappelons qu’Ubisoft avait officialisé l'orchestration du grand retour de Rayman. « Les talentueuses équipes d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent actuellement ensemble sur le futur de Rayman », avait alors déclaré le studio.

Depuis la 30th Anniversary Edition est sortie et l'éditeur se fait particulièrement discret quant à l'avenir de la franchise. Mais selon Tom Henderson, le « remake de Rayman », qui selon d'autres rumeurs serait celui de Legends, « avance bien ». Oui, c'est tout. Mais c'est une bonne nouvelle quand on sait, toujours selon Insider Gaming, que les plus grands projets en cours de développement patinent. Far Cry 7 « traverserait l'enfer », quand Splinter Cell Remake aurait connu un énième report en interne après avoir perdu plusieurs de ses figures importantes. Avec un peu de chance, l'avenir de Rayman sera un peu plus radieux que celui de Beyond Good & Evil, dont le second volet est toujours porté disparu presque 10 ans après son annonce.

Source : Tom Henderson