Officialisé il y a maintenant plusieurs mois, le retour de Rayman est aujourd’hui très attendu par de nombreux joueurs. Il se murmure toutefois qu’une mauvaise surprise serait à la clé.

Licenciements, fermetures de studio, reports de jeux et même annulation du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps… On ne peut pas dire que 2026 démarre très fort pour Ubisoft. Néanmoins, au-delà de cette vaste tempête semble tout de même se présager un beau ciel bleu pour l’éditeur, dont la restructuration a pour objectif d’offrir un meilleur catalogue aux joueurs dans les années à venir. Un avenir qui, si tout se passe comme prévu, devrait alors marquer le retour tant attendu de Rayman… même s’il semble déjà y avoir une ombre au tableau.

Une mauvaise surprise à prévoir pour le retour de Rayman ?

En effet, à l’occasion des 30 ans de la franchise en septembre dernier, Ubisoft officialisait ce que beaucoup de joueurs attendaient depuis longtemps : Rayman reviendra. « Les talentueuses équipes d'Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent actuellement ensemble sur le futur de Rayman » nous avait-on notamment annoncé, en précisant toutefois que cela devrait prendre un peu de temps. Et à en croire certains bruits de couloir, il pourrait alors être question d’un projet de remake, baptisé « Projet Steambot », qui reviendrait sur le premier opus de Rayman.

C’est en tout cas ce qui se murmurait jusqu’à présent, avant que de nouvelles informations ne viennent apporter un nouveau regard sur la situation. Car si l’on en croit les dernières déclarations de xJ0nathan sur X, habitué aux leaks concernant les affaires d’Ubisoft, le prochain Rayman pourrait finalement « décevoir tout le monde lors de son annonce ». La cause ? Il ne s’agirait en fait pas d’un remake du premier opus comme on le pensait, mais de l’un des épisodes 2D développés par Ubisoft Montpellier en 2011 et 2013.

C’est tout du moins ce que semble sous-entendre ce dernier en réponse à la question d’un internaute, qui lui demande précisément s’il est question d’un remake de Rayman Legends. « J’en dirai davantage plus tard » explique-t-il alors auprès d’un autre internaute pour justifier son silence à ce sujet pour le moment. « Il y a beaucoup de changements chez Ubisoft, ce projet pourrait être annulé à tout moment et ne jamais voir le jour. Et les gens ne me croiraient plus à l’avenir, donc j’attends avant de communiquer ce que je sais ».

Deux projets seraient envisagés, mais…

Vous l’aurez compris, donc, inutile de s’emballer pour l'instant car rien de tout ceci ne semble très concret dans l’immédiat. Soulignons néanmoins que Tom Henderson, lui aussi toujours très bien informé, a évoqué le fait que « Projet Steambot » ne serait pas le seul Rayman actuellement envisagé chez Ubisoft. « Il y a un autre jeu Rayman sous le nom de code ‘Iceman’, mais je n’ai aucune idée de ce que ça pourrait être ». Un jeu qui, selon xJ0nathan, ne devrait cependant voir le jour qu’« en fonction des réactions / de l’engouement des joueurs » pour le premier.

Sources : xJ0nathan, Tom Henderson