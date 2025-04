Cela faisait un moment qu’on n’avait plus entendu parler de Rayman. Pourtant, quelque chose semble bouger en coulisses, et les fans commencent à y croire à nouveau.

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de Rayman. Trop longtemps, diront certains. Mais les choses sont peut-être en train de bouger. Ubisoft, via son studio de Montpellier, semble bel et bien en train de préparer le retour du célèbre héros sans bras ni jambes. Et ce n’est pas une rumeur en l’air.

Des offres d’emploi qui en disent long pour Rayman

Tout est parti de plusieurs nouvelles annonces de recrutement publiées par Ubisoft Montpellier. Parmi elles, plusieurs mentionnent directement “la marque Rayman”. D’autres parlent d’un projet encore non annoncé. De quoi faire naître de sérieux espoirs chez les fans de la première heure.

Le projet en question reste mystérieux. S’agit-il d’un tout nouveau jeu ? D’un remake attendu ? D’une compilation ? Pour l’instant, Ubisoft reste muet. Mais entre les lignes, tout laisse penser qu’un retour de Rayman est bien en chantier.

Une légende en pause

Depuis Rayman Legends en 2013, le personnage est resté discret. Bien sûr, il a fait quelques apparitions, notamment dans Mario + The Lapins Crétins ou la série Captain Laserhawk. Mais rien de vraiment marquant. Et surtout, aucune aventure solo digne de ce nom. Pourtant, les fans n’ont jamais oublié. Rayman Origins et Legends sont encore aujourd’hui considérés comme des pépites du jeu de plateforme 2D. Et Rayman, malgré les années, conserve une popularité intacte.

Ubisoft traverse une période délicate. Entre reports, restructurations et séries qui peinent à se renouveler, le moment est peut-être bien choisi pour faire revenir Rayman. Un jeu plus simple, plus coloré, plus fun, pourrait redonner un peu de fraîcheur au catalogue du studio. Et si Ubisoft ne comptait pas se limiter à un seul jeu ? Le fait que les offres d’emploi parlent de “la marque Rayman” et pas juste d’un jeu précis peut aussi laisser penser à un projet plus large, voire à un vrai plan de relance. Officiellement, rien n’est encore annoncé. Mais entre les signaux envoyés par Ubisoft et l’attente toujours vive des joueurs, le terrain semble prêt. Rayman pourrait bien revenir là où on ne l’attendait plus. Et franchement, il était temps.

Source : Ubisoft