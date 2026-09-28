La semaine dernière, Rockstar Games faisait une nouvelle fois beaucoup de bruit avec l’annonce surprise d’une édition collector pour GTA 6, qui aura fait couler énormément d’encre auprès des internautes. Et pour cause, vendue au tarif exorbitant de 400€ pour une ribambelle de goodies d’un goût des plus douteux, celle-ci est très loin de faire l’unanimité auprès des joueurs. Et il faut croire que cette polémique n’est pas passée inaperçue auprès d’Ubisoft, qui a alors décidé de rebondir dessus… pour promouvoir son édition de lancement de Rayman Legends Retold.

Ubisoft dévoile l’édition de lancement de Rayman Legends Retold…

C’est en effet via le compte X officiel de la franchise que l’éditeur français a rappelé le retour imminent de sa mascotte avec le remake de Rayman Legends, dont la sortie est attendue pour le 3 décembre prochain. Car oui, pour ceux qui auraient manqué l’information, le titre a récemment été reporté par le studio, qui a assuré vouloir lui accorder « du temps supplémentaire pour s’assurer que chaque détail bénéficie de tout le soin qu’il mérite ». Ce qui vaut également pour l’édition physique du jeu, dont Ubisoft a dévoilé le contenu. Cela comprendra :

Le jeu

Rayman Origins: Enhanced

Le pack Hoodlum Havoc avec 2 costumes in-game

Une carte imprimée de la Croisée des Rêves

3 lithographies

Un coffret exclusif

Pour 39.99€ seulement, ce sont donc deux jeux et quelques goodies d’un bien meilleur goût que ceux proposés par Rockstar dans l’édition collector de GTA 6 qui attendent les acheteurs de l’édition de lancement de Rayman Legends Retold, disponible uniquement sur PS5 et Nintendo Switch 2. Car malheureusement, le studio a également confirmé qu’aucune version physique du jeu n’est prévue pour les Xbox Series, qui rejoignent donc le PC dans le tout numérique. Une nouvelle qui, naturellement, ne manque pas de faire des déçus chez les fans.

…et tacle GTA 6 au passage, ce qui amuse beaucoup les joueurs

Mais ce qui aura surtout fait parler dans le cas présent, c’est évidemment la balle perdue reçue par Rockstar de la part d’Ubisoft, qui a introduit le contenu de son édition physique en parlant de « Glade of Dreams Collection », référence on ne peut plus directe à la Vice City Collection de GTA 6. « Rayman qui sort une édition de lancement AVEC DEUX JEUX à 40€, alors que Rockstar vend un coffret à 400€ sans aucun GTA… Que ce soit Ubisoft qui l’emporte sur tous les autres cette semaine est complètement fou », s’est ainsi exclamé un internaute sur X.

« On voit bien que c’est du sérieux quand Ubisoft se moque de Rockstar et que ça a vraiment du sens », souligne un autre de son côté. « Ubi qui se moque de Rockstar, le monde tourne à l’envers mais j’apprécie », s’amuse enfin un troisième ; pendant qu’un dernier s’étonne de voir Ubisoft devenir « plus attentionné que PlayStation et Rockstar avec leurs consommateurs ». « Quel monde de fou dans lequel nous vivons aujourd’hui », conclut-il alors. On peut dire que sur ce coup, les créateurs de Rayman Legends Told auront su la jouer fine.

Source : Ubisoft