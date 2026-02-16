C'était l'une des surprises du dernier State of Play : Rayman s'offre une compilation anniversaire pour ses 30 ans. Sauf qu'une mauvaise surprise attend certains joueurs.

Après des semaines de leaks, Ubisoft aura finalement choisi le premier State of Play de 2026 pour annoncer la sortie de Rayman 30th Anniversary Collection. Disponible depuis le 13 février, cette compilation s'offre comme une véritable redécouverte sublimée du premier opus de la célèbre franchise. Seulement, une ombre pointe déjà à l'horizon. Certes, elle devrait n'être que temporaire, mais c'est un vrai problème pour une bonne partie des joueuses et des joueurs.

La compilation Rayman ne fait pas que des merveilles

Un peu mois d'un an après avoir acté le retour de la franchise Rayman, Ubisoft a finalement créé la surprise à l'occasion de la grande conférence PlayStation de février 2026. La nouvelle d'une compilation rendant hommage au premier opus de 1995 et ses différentes versions a largement enthousiasmé les fans de la saga. Toutefois, c'étant sans compter sur la réalité des faits.

Les joueuses et joueurs de Rayman 30th Anniversary Collection ont en effet vite déchanté. Du moins, celles et ceux qui cherchaient à revivre l'expérience Atari Jaguar et MS-DOS, puisque la compilation permet de se replonger dans différentes versions du premier jeu. Mais ces deux-là en particulier rencontre un bug plus qu'handicapant, puisque les sauvegardes ne fonctionnent pas, tout bonnement.

La panique s'est rapidement installée sur les réseaux sociaux. Certains internautes avaient cru comprendre qu'Ubisoft et Digital Eclipse ne comptaient pas poursuivre le support du nouveau Rayman. Or, un employé de l'éditeur français a tenu à rassurer tout le monde sur Reddit. Soulignant qu'« il s'agit probablement d'une erreur / confusion avec d'autres éditions du jeu », il garantit que « le support de Rayman 30th Anniversary Edition n'est pas terminé ».

Voilà qui devrait soulager les fans soucieux de se replonger dans leur version préférée du premier Rayman. Mais, comme ce fut le cas pour d'autres portages de Digital Eclipse, à l'instar de la récente Mortal Kombat: Legacy Kollection, les bugs et autres problèmes rencontrés seront bien résolus dans un avenir plus ou moins proche.