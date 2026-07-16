Ratchet & Clank Ranger Rumble, le hero shooter tiré de l'exclusivité PlayStation culte, va passer un cap de taille. La sortie mondiale est imminente, vous pouvez vous préinscrire.

Sony s'apprête à sortir mondialement la nouvelle déclinaison d'une de ses célèbres exclu PlayStation. Ratchet & Clank Ranger Rumble est une nouvelle plongée dans l'univers imaginé à l'origine par Insomniac Games. C'est un tournant pour le lombas et son ami robot puisqu'il s'agit d'un jeu mobile sous forme de Hero shooter. De quoi dynamiser la formule, comme vous pourrez prochainement le découvrir puisque la sortie mondiale est maintenant toute proche.

Un nouveau jeu Ratchet & Clank développé par des Français

Quelques mois après son annonce, Ratchet & Clank Ranger Rumble a fait du chemin. Le futur jeu mobile en free-to-play s'est laissé essayé dans plusieurs pays pour affiner progressivement sa recette. Même en France, nous avons eu droit à une phase de test en amont. Et pour cause, le contraire aurait été dommage puisque c'est un studio français qui est derrière !

Le studio parisien Oh BiBi est en effet à la tête du projet. Spécialisé dans les jeux mobile, il s'est vu confier la précieuse licence exclusive de PlayStation pour en faire un jeu de tir multijoueur et gratuit. En résulte donc Ratchet & Clank Ranger Rumble, qui vous promet de vous faire incarner une douzaine de héros pour des combats d'arène explosifs en JcJ, avec une pointe de JcE pour casser la routine.

Bien qu'il s'agisse d'un jeu mobile, Oh BiBi a tenu à respecter l'univers avec le soutien d'Insomniac Games. Ainsi, on retrouve l'univers coloré de Ratchet & Clank. On retrouve aussi l'humour iconique de la licence, qui se prête très bien à ce qui est, dans l'histoire, une simulation de combat pour entraîner les futurs Rangers galactiques. Même les musiques sont dans la veine de ce à quoi PlayStation nous a habitués. Un mélange qui vaut le détour pour les fans et les amateurs de shooters, à découvrir sous peu. Les préinscriptions sont ouvertes.

Ratchet & Clank Ranger Rumble est une opportunité de découvrir la licence d'Insomniac sous un nouvel angle. Pensé pour être une expérience fun en free-to-play, il pourrait prouver que les exclu PlayStation peuvent aussi réussir sur mobile. Mais ça, seul vous pourrez en juger.

Après des tests aux quatre coins du monde, PlayStation Mobile Inc. et Oh BiBi sont enfin sur le point de lancer le jeu. La sortie mondiale de Ratchet & Clank Ranger Rumble n'est pas encore datée. Toutefois, vous pouvez à présent vous préinscrire pour profiter tout de suite du jeu au lancement sur iOS et Android, et même obtenir des récompenses.

En effet, en vous préinscrivant, vous aurez droit à plusieurs cadeaux pour Ratchet & Clank Ranger Rumble. Vous recevrez la monnaie du jeu, les Qrédits, ainsi que des Roobos et du Raritanium. Mais le plus intéressant, c'est surtout le skin gratuit qui est offrir. Il s'agit de la tenue de Clank pour habiller Widget.