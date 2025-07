Après une décennie de bons et loyaux services, Rainbow Six Siege a récemment entamé un nouveau chapitre majeur de son histoire avec Rainbow Six Siege X, la mise à jour anniversaire des dix ans du titre. En effet, pour célébrer ce beau palier comme il se doit, Ubisoft a tenu à faire les choses bien en apportant de nombreux changements à son jeu de tir tactique, qui s’est construit une solide communauté au fil des années. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le lancement, ce qui pousse aujourd’hui le studio à réagir.

Rainbow Six Siege X lutte contre les tricheurs

On vous en parlait dans un article publié il n’y a pas plus tard qu’hier, Ubisoft a par exemple dû retirer l’un des opérateurs du jeu, Castle, en raison d’une faille de gameplay exploitée à de mauvaises fins par des petits malins. Et il s’avère qu’il ne s’agit pas du seul problème remonté par la communauté de Rainbow Six Siege X, puisque d’autres joueurs semblent visiblement avoir trouvé de nouvelles manières de tricher. C’est pourquoi le studio a déployé hier une mise à jour destinée à y remédier.

On ignore en revanche le détail des correctifs apportés pour l’occasion, en dehors du fait que ceux-ci visent notamment à bloquer l’utilisation d’un logiciel tiers qui n’a pas été nommé par Ubisoft. Précisons d’ailleurs que le patch en question n’a été déployé que pour la version PC de Rainbow Six Siege X dans l’immédiat. Il se pourrait ainsi que cette dernière soit plus touchée que les autres par les tricheurs, la possibilité d’installer divers logiciels rendant naturellement plus facile toute tentative d’influencer les parties dans un sens ou dans un autre.

« Nous apprécions la diligence de vos rapports et vous remercions de votre patience tandis que nous nous attaquons à ces problèmes » précise alors Ubisoft dans son communiqué. Car sans surprise, ce patch n’est probablement que le premier d’une longue série destiné à faire de Rainbow Six Siege X un endroit sûr et dénué de triche pour l’ensemble des joueurs. Et ils sont désormais nombreux puisque rappelons que le titre, autrefois payant, a maintenant adopté un modèle free-to-play à l’occasion de sa dernière grosse mise à jour de juin.