Un peu comme Counter-Strike 2 pour CS:GO, la version « X » à venir pour Rainbow Six Siege se veut une énorme remise au goût du jour du FPS multi phare d'Ubisoft. Nouveau moteur graphique, nouvelles mécaniques de gameplay, audio 2.0, nouveaux modes de jeu, le titre qui fête déjà cette année ses 10 ans s'offre un profond lifting pour relancer la machine. Si elle doit officiellement sortir le 10 juin sur PC et consoles, il est possible de l'essayer gratuitement, via une manœuvre qui plus est très simple.

Un essai gratuit marqué d'un X pour l'énorme mise à jour de Rainbow Six Siege

Histoire de recueillir le plus de retours possible avant sa sortie officielle, Rainbow Six Siege est en ce moment jouable dans une version précoce, notamment auprès de streamers assermentés par Ubisoft. C'est d'ailleurs par ce biais que les joueurs peuvent rejoindre la mêlée et également essayer par eux-mêmes la colossale mise à jour à venir. Cela prend donc la forme de l'équivalent d'un Twitch Drop. Voyons donc les différentes étapes à suivre si vous souhaitez également essayer Rainbow Six Siege X avec un peu d'avance, qui plus est gratuitement.

Il convient d'abord de lier son compte Twitch à votre compte Ubisoft. Une fois cela fait, vous n'avez qu'à regarder une chaîne partenaire de l'événement, reconnaissable par la mention [DROPS] dans le titre du stream, pendant 30 minutes. Une fois ce temps de visionnage passé, Twitch vous proposera de choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez essayer Rainbow Six Siege X (PC, PS5 ou Xbox Series).

S'agissant du PC, la version d'essai gratuit de Rainbow Six Siege X sera automatiquement rajoutée à votre compte Ubisoft Connect préalablement relié à Twitch. Sur consoles, il faudra entrer le code reçu dans la boutique de la plateforme de votre choix. Vous voilà ainsi armés des connaissances nécessaires, si d'aventure vous souhaitez prendre une longueur d'avance sur la compétition en essayant cette mouture toute nouvelle génération du FPS multi de référence d'UbIsoft.

Source : Twitch