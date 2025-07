Si Ubisoft traverse depuis quelques temps une période relativement compliquée, il y a en revanche un titre dont le succès ne faiblit pas : Rainbow Six Siege. En effet, dix ans après sa sortie, le jeu de tir tactique reste extrêmement plébiscité par les joueurs, qui sont aujourd’hui particulièrement nombreux à se délecter de la dernière mise à jour déployée le mois dernier. Il faut dire que celle-ci, baptisée Rainbow Six Siege X, a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’histoire du jeu... ce qui ne s’est pas fait sans un peu de casse.

Ubisoft retire Castle de Rainbow Six Siege X

Depuis le lancement de Rainbow Six Siege X, qui s’est accompagné de nombreuses nouveautés pour l’occasion, il apparaît en effet que certains joueurs ont détecté une faille dans l’utilisation des capacités de Castle, l’un des opérateurs. Résultat : il arrive régulièrement que des abus aient lieu, certains de ces joueurs n’hésitant pas à exploiter le problème pour mettre fin aux matchs, ce qui nuit ainsi à l’expérience des autres sans pour autant qu'ils n'aient de quelconque pénalité. C’est pourquoi Ubisoft a pris une décision radicale… en supprimant Castle des opérateurs disponibles.

« Nous sommes au courant d’un bug permettant de mettre fin à un match en cours en utilisant Castle, et un correctif est en cours de préparation pour y remédier » a par conséquent annoncé Ubisoft sur le compte X de Rainbow Six Siege X. « En attendant, nous allons désactiver la sélection de Castle dans les parties Classées, Non Classées et Siege Cup. [L’opérateur] sera rétabli dans ces playlists lorsque le correctif sera mis en place ».

Malheureusement, Ubisoft n’a pas précisé combien de temps le déploiement de ce futur patch pourrait prendre. Dans l’immédiat, tous ceux ayant l’habitude de jouer Castle vont donc devoir prendre leur mal en patience en attendant le retour du personnage. Cela dit, c’est peut-être aussi l’occasion idéale de tester l’un des nombreux autres opérateurs de Rainbow Six Siege X, qui a vu son casting s’étoffer au fil des années. Car même si la situation n’en reste pas moins frustrante, bousculer un peu ses habitudes peut parfois avoir du bon.