Pour les joueurs de Rainbow Six Siege, la rencontre avec le Père-Noël aura eu une saveur on ne peut plus particulière cette année. En effet, au cours du week-end, certains membres de la communauté se sont mis à recevoir des cadeaux inattendus, allant de skins normalement réservés aux développeurs à d’importantes quantités de crédits in-game, en passant par des bannissements intempestifs. Mais ne vous y trompez pas : il ne s’agit alors évidemment pas de l’œuvre d’Ubisoft, mais de celle de hackers ayant envahi les serveurs de Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Siege victime d’une attaque, Ubisoft réagit

Lancée le 27 décembre dernier, l’attaque en question, qui a rapidement pris des proportions démesurées, n’avait semble-t-il qu’un seul objectif : causer du tort à Ubisoft. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des différentes actions menées par les hackers qui, en plus de détourner le journal de bord du jeu pour y diffuser des messages controversés à l’intention de l’éditeur de Rainbow Six Siege, ont distribué pas moins de 339 960 000 000 de crédits in-game à la communauté. De quoi permettre à certains de se faire plaisir dans la boutique du jeu, donc.

Ubisoft, qui n’a bien sûr pas mis bien longtemps avant de détecter l’attaque, n’a alors pas manqué de réagir. D’abord en annonçant avoir lancé une enquête sur ce qui était à l’origine simplement qualifié « d’incident », puis en procédant ensuite à une fermeture pure et simple des serveurs de Rainbow Six Siege le temps que « l’équipe s’attache à résoudre le problème ». Un problème qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, commence peu à peu à rentrer dans l’ordre, en témoigne la réouverture complète des serveurs au cours de la nuit.

« Veuillez noter que vous pourriez rencontrer des files d’attente lors de la connexion, le temps que nos services montent en puissance » précisent néanmoins les développeurs de Rainbow Six Siege, avant d’ajouter qu’une « restauration » des serveurs a été opérée. « Pour ceux qui se sont connectés après le 27 décembre à 10h49 UTC : un petit pourcentage de joueurs pourrait temporairement perdre l’accès à certains objets qu’ils possèdent. Les investigations et les corrections se poursuivront au cours des deux prochaines semaines », explique Ubisoft.

La boutique in-game fermée jusqu'à nouvel ordre

De son côté, la boutique in-game de Rainbow Six Siege restera en revanche « fermée jusqu’à nouvel ordre », en tout cas « le temps que les investigations se poursuivent ». En sachant que, contrairement à ce que certains avaient pu dire avant la fermeture des serveurs, Ubisoft assure que « personne ne sera banni pour avoir dépensé les crédits reçus ». Cela étant, que les joueurs touchés par la grâce des hackers ne se réjouissent pas trop vite, car « une annulation de toutes les transactions effectuées » après l’attaque a naturellement été opérée.

Reste maintenant à voir les conséquences de celle-ci sur le long terme. Car à en croire certaines sources, le hack de Rainbow Six Siege ne serait en réalité que la partie émergée de l’iceberg, qui cacherait une attaque de plus grande envergure encore à l’encontre d’Ubisoft. Même si, selon de plus récentes informations partagées par Insider Gaming, cette affirmation resterait à prendre avec de grosses pincettes dans le sens où les sources en question auraient « largement exagéré » les choses pour « tirer profit » de la situation. Prudence, donc.

Sources : Ubisoft, Insider Gaming